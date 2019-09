Abucheado. Los niveles de popularidad del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son tan bajos que ya es abucheado por la población en eventos públicos, y eso que apenas lleva diez meses y medio en el cargo. Este primer abucheo sucedió ayer, previo al inicio del desfile de Independencia, cuando fue presentado al igual que el resto de las autoridades que estuvieron en el balcón del Palacio Municipal, y cuando el conductor del evento mencionó a Estrada Ferreiro, se escuchó un fuerte abucheo de los ciudadanos que presenciaron el desfile frente al Ayuntamiento. Cada quien cosecha lo que siembra, y en el caso de los políticos, sus decisiones como autoridad y sus declaraciones provocan que sean víctimas de estas muestras de rechazo masivas, pero Jesús Estrada logró el rechazo en muy poco tiempo, luego de haber obtenido una de las votaciones más altas para un alcalde de Culiacán.

Menos senadores. El senador Mario Zamora Gastélum ha informado que respalda y ha firmado la iniciativa presentada por su compañero en la Cámara Alta Martí Batres para disminuir la cantidad de legisladores en la Cámara de Senadores, toda vez que esto generaría un ahorro de recursos considerable para la nación. La propuesta establece reducir de 128 a 96 el número de senadores, una vez que desaparezcan los 32 legisladores plurinominales que existen actualmente en el Senado. Extrañó de veras el respaldo del mochitense a la iniciativa, pues él no llegó a la curul precisamente por el voto mayoritario de los sinaloenses. ¡Cómo cambian las cosas!

Populismo. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, rompió los protocolos de los actos cívico militares que conforman la parte solemne de las fiestas patrias. En principio de cuentas, anuló el banquete que como Gobierno municipal se ofrece a las autoridades civiles y militares para hacer una taquiza pública para 5 mil personas en la plazuela República, cuyo costo se elevó a los 800 mil pesos. Luego realizó la tradicional arenga patria desde el quiosco y no del palco del Palacio Municipal. Por la mañana, y de último momento, decidió encabezar, al menos un tramo, el desfile patrio que recorrió el malecón, todo con un obvio propósito de marcar la diferencia.

Tajantes. Hay muchos requisitos para dar los permisos que se requieren para que el nuevo relleno sanitario del municipio de Guasave opere, lo cual ha dejado en evidencia en varias ocasiones la alcaldesa Aurelia Leal, por ello, y ante las discrepancias que siguen a flor de piel con la empresa PASA, quien, después de suspender por algunos días el servicio de recolección de basura, el domingo por la tarde lo reactivó, no se descarta que Guasave pase a la lista de municipios que mantienen la basura a cielo abierto. La munícipe dejó entrever esta posibilidad, pues dijo que Guasave no sería el único en incumplir con la norma de la Semarnat, y aunque esto evidentemente supone un retroceso, ahora que todo se encamina a la sustentabilidad y a ser responsables por el daño al medio ambiente, pareciera que con tanta traba al municipio se le está obligando a esta irresponsabilidad. Por cierto, se dice que la subsecretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado estará hoy aquí para dar seguimiento a la solicitud del permiso para a ver qué trasciende sobre el nuevo relleno sanitario.

Descubriendo el hilo negro. En Angostura, el regidor de Morena en el Ayuntamiento, José Luis Beltrán Astorga, no se anda por las ramas y arremete contra la mayoría de sus colegas ediles, pues desde su punto de vista son muy pasivos y no proponen iniciativas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía de las comunidades, incluso expresa que algunos solo van a las sesiones ordinarias y extraordinarias a levantar la mano para aprobar cosas que le convienen a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, y lo más lamentable es que no desquitan el sueldo que perciben y además están defraudando a las personas que los llevaron a ocupar dicho puesto. Beltrán Astorga está molesto porque en ocasiones lo dicho en cabildo se vuelve un juego, ya que cuando conviene algo, se vota a favor; pero resulta que cuando después, cuando ya está dicho todo, ya no les gusta, se revoca todo y vuelven a votar para que ya no tenga validez, incluso la decisión anterior, a lo que señala que las cosas no son así y que debe haber seriedad política.