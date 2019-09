Al banquillo. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no se escapó de dar la cara y rendir cuentas sobre lo ocurrido y lo que han hecho luego del fallecimiento de una joven que cayó en una boca de alcantarilla que estaba descubierta por omisión del Ayuntamiento para repararla. Junto a Estrada Ferreiro, también fueron citados César Manuel Ochoa Salazar, gerente de Obras y Servicios Públicos; y Marco Antonio Martínez, titular de Protección Civil. Es mucha la indignación de la sociedad por esta omisión y por las declaraciones que hizo el presidente municipal, mostrando insensibilidad para atender el dolor de la familia y de los damnificados por las inundaciones. Ahora tendrá que dar una muy buena explicación a los legisladores locales, en donde se esperan muchos reclamos y regaños.

Derecho de réplica. En relación con el comentario que aparece el día martes 17 de septiembre del 2019 en la columna editorial «Tercer piso», donde atinadamente se menciona mi decisión de suscribir y respaldar la iniciativa presentada por el senador de Morena Martí Batres, en el sentido de que se reduzca el número de legisladores en la Cámara de Senadores, de 128 a 96, y que desaparezcan los que provienen de la vía plurinominal, se comenta en una parte —y cito textual— lo siguiente: «Extraño de veras el respaldo del mochitense a la iniciativa, pues él no llegó a la curul precisamente por el voto mayoritario de los sinaloenses». Al respecto, quisiera expresarle que ser senador de la República ha sido uno de los mayores honores que he tenido en mi vida, y desde el inicio de mi encargo me he mantenido atento a las inquietudes de las y los sinaloenses para poder ser su portavoz en el Poder Legislativo. Siempre lo he dicho: yo soy empleado de la ciudadanía. Es pertinente señalar que, después de que las y los ciudadanos sinaloenses me eligieron como su representante por el principio de primera minoría —que es muy distinto a la vía plurinominal— he pugnado por formular las mejores propuestas en atención a lo que demanda la sociedad de nuestro estado y de todo nuestro país. Lea la carta completa de Mario Zamora en el enlace https://bit.ly/2lZB408.

Sospecha. De todas las irregularidades y controversias que han abundado en los primeros diez meses de Gobierno, es por los permisos otorgados a constructoras de torres departamentales por lo cual el Congreso del Estado llamará a comparecer al alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. La legislatura estudia supuestas irregularidades en el proceso de autorización de obras que presumen un delito. Ayer, en tono seguro, el alcalde aseguró a EL DEBATE que solo estaba esperando que se le definiera la fecha para exponer ante los legisladores, pues, hasta ayer, no se le había notificado la decisión de manera formal.

Regidores de piedra. En el cabildo de Angostura no hay regidores que sepan hacer oposición ni tampoco ediles que sean a favor de lo presentado, solo son regidores que van, cumplen con el tiempo que dura cabildo y luego se van; no hay propuestas ni seguimiento en el trabajo, mucho menos analizar las acciones que vaya a emprender la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien nunca ha encontrado resistencia ni tampoco apoyo; no lo tiene ni de los ediles de su partido, menos de la oposición. Esta inactividad ya ha sido detectada por algunos miembros de cabildo. Primero fue la regidora por el PRI Helen Angulo Castro, quien señaló de apáticos a participar o asistir a los actos protocolarios que realiza el municipio; sin embargo, el regidor José Luis Beltrán Astorga, de Morena, fue más allá al asegurar que se tiene un cabildo muy pasivo que solo acuden a levantar la mano sin siquiera saber qué es lo que aprueban y no hay mayor preocupación.