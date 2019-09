A regañadientes. Luego de ser llamado a comparecer por el Congreso del Estado para que rindan un informe en relación con la muerte de la adolescente que cayó en una boca de alcantarilla destapada por el bulevar Emiliano Zapata, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que no está obligado legalmente a acudir ante los diputados locales, pero lo hará, para demostrarles que no fue responsabilidad de ellos esta tragedia, aunque ya ha reconocido públicamente que el Ayuntamiento recibió la denuncia ciudadana para tapar este hoyo, y no la atendió. Además, Estrada Ferreiro afirmó que sus funcionarios municipales tampoco están obligados a acompañarlo, y que será decisión de ellos hacerlo, aunque si son los que tienen la información de los trabajos que se han hecho posterior a la tragedia, es lógico que lo van a acompañar. Y todo esto se ha complicado por las declaraciones que el alcalde ha hecho, por su falta de sensibilidad y por culpar a la población de todo lo ocurrido, sin aceptar su responsabilidad.

Morena, con todo. Duro y a la cabeza se fue el coordinador de Morena en el municipio de Ahome, José Borunda Meléndez, al decir que las ganas de robar el patrimonio de los ahomenses a gusto, sin trabas, sin ningún escollo, sin testigos, es la motivación principal del alcalde ahomense Billy Chapman y los regidores de querer correr a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, con quien mantiene pleito desde el inicio de la Administración por denunciarlo por amenazas y destapar algunas corruptelas de sus funcionarios. Y también les tocó a los diputados: el líder morenista dice que la desfachatez total es pedir al Congreso del Estado que la separe del cargo, cuando ellos y otros grupos han pedido con argumentos el juicio político contra Chapman Moreno, y lo han ignorado... ahí nomás.

Riesgo. El 40 por ciento de la flota camaronera de Sinaloa, integrada por cerca de 500 embarcaciones, podría no estar en condiciones de salir a pescar este 30 de septiembre, si en los próximos días la federación no libera el subsidio para la compra de combustible. Ayer, el diputado federal y presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión, Maximiliano Ruiz, aseguró que los apoyos para el sector pesquero de altamar y los acuacultores ya estaban autorizados. Ahora solo falta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dé su aprobación para que el acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para hacerse efectivo. ¿Cuándo será eso? Solo AMLO lo sabe.

Efecto negativo. Los diputados locales y federales no solo de Sinaloa, sino de todo el país, deberían hacer un frente común para defender el presupuesto que en el 2020 se le pretende asignar al campo. Fue la declaración que hizo ayer el presidente de Codesin en la zona centro-norte, Humberto Andrade Gámez, lo cual no está muy fuera de la realidad, considerando que la actividad primaria sinaloense se vería seriamente afectada con tal reducción del presupuesto. De concretarse esa intención, el efecto vendría en cascada a las demás actividades, provocando, siendo un tanto pesimistas, una recesión económica que a nadie convendría. Habrá que ver si sacan la casta los legisladores y si en verdad hacen una defensa del campo como prometieron en campañas.

El visitante. No cabe duda de que la estrategia de trabajo implementado por el secretario de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado, Ricardo Madrid Pérez, tiene color e indicación. En los últimos días, las constantes visitas que ha hecho al municipio de Angostura para la entrega de apoyos primero para las familias afectadas por las tormentas tropicales que se registraron recientemente, y la mañana de ayer para beneficiar a familias vulnerables de las comunidades. Su experiencia política la ha venido permeando, y en muchas ocasiones queda el reflejo de sus guías espirituales al descubierto, más aun debido a que desde hace tres meses, pese a no tener experiencia administrativa ni política, ha venido realizando acciones que lo lleven a continuar en el quehacer del servicio público. Es de reconocer que no está tan listo para una alcaldía o una diputación, pero si para una pluri.