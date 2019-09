Investigación. El escándalo por los uniformes entregados a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Culiacán destapó una cloaca en el Gobierno municipal, que urge una investigación profunda para saber qué fue lo que sucedió, porque entre el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el dirigente del Stasac, David Alarid Rodríguez, se han echado la bolita. Sin embargo, ayer, el presidente municipal se volvió a deslindar de la responsabilidad y aseguró que su Gobierno le entregó al sindicato 4 millones 700 mil pesos y fueron ellos quienes se encargaron de hacer la compra que fueron otorgadas con el logo institucional de esta Administración municipal, pero, al despegarlos, debajo están los del Gobierno anterior. Estrada Ferreiro dijo que solicitará a la ASE que haga la investigación. Mientras tanto, David Alarid sigue sin dar declaraciones.

Supervisión. El gobernador Quirino Ordaz anunció sorpresivamente su visita a Los Mochis. Recorrió el estadio Emilio Ibarra Almada, que ya lleva muy buen avance. Ya Joaquín Vega Acuña, presidente del Consejo de Administración de Cañeros, ha andado muy atareado para presentar un buen trabajo al mandatario sinaloense e incluso recibir el visto bueno de la placa de bronce que se colocará en el EIA. Incluso dicen que está buscando un acercamiento también con el alcalde de Ahome, Billy Chapman, a quien pretende colocarlo como alcalde en turno. Después de tanta visita que ha hecho al Carranza Limón, de Guasave, que por cierto lleva más avance porque es una obra vigilada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no iba a ser menos a Los Mochis, una tierra que lo ha acogido muy bien después del apoyo en obras que ha recibido en su mandato...

Otro morenista. En mucho tiene razón la síndica procuradora de Escuinapa Olivia Santibáñez cuando critica al alcalde, el morenista Emmett Soto Grave: «Desde el momento en el que hay nepotismo y (el munícipe) se niega solucionar el problema, hay conflicto de interés». Y es que Soto Grave no puede ni escuchar la palabra nepotismo. Cada vez que la escucha, huye; y si es en cabildo, da por terminadas las sesiones. Santibáñez ha confirmado que hay familiares de Soto Grave trabajando al interior del Ayuntamiento, solo que no ha actuado en consecuencia, pues únicamente lo puede hacer por denuncia, y estas no las hay.

Cabildeo. El gobernador del estado asegura que aún queda tiempo para cabildear y lograr que se incremente el presupuesto federal para el campo, luego de que se anunciara que se contempla una reducción para el mismo en el 2020. Señala que aparte de que va reunirse con el secretario de Agricultura para ver ese punto, se necesita que diputados y todos los actores posibles trabajen a través de una estrategia para lograr ese aumento, porque lo peor que pueden hacer ahora es quedarse cruzados de brazos, ya que es imprescindible para Sinaloa el darle un giro positivo a ese tema.

El cónclave. En política nada es casualidad, como la reunión que sostuvieron la exalcaldesa Liliana Cárdenas Valenzuela; el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López; y David López Gutiérrez. A ciencia cierta, se desconoce cuál fue el tema toral que atendieron la mañana de ayer en un conocido comedero del corazón de la ciudad de Guamúchil, pero de que se dejó entrever el tema del 2021, se hizo. Esto porque la exalcaldesa Liliana Cárdenas Valenzuela no niega en lo largo ni en lo corto su deseo de volverse a candidatear para la alcaldía de Salvador Alvarado. Qué tema dejaría pendiente en el municipio, solo ella sabe, pero de que hay una espinita, la hay. Habrá que esperar si logra sacársela.