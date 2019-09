Tercer Piso

Comunicación. Hasta ayer, grupos de búsqueda no conocían al antropólogo forense especializado que contrató la Fiscalía para identificar restos humanos, lo que habla de que falta mucha comunicación entre estos grupos y personal del organismo autónomo. Con el número de desaparecidos al alza y los importantes hallazgos que se han hecho en fosas clandestinas, este especialista forense va a ser de gran ayuda en el estado, pero sería muy importante que trabajara de cerca con los colectivos de búsqueda y fuera un canal de comunicación entre la Fiscalía y los familiares de las víctimas. Ojalá que el fiscal Juan José Ríos Estavillo tenga más acercamiento con estas familias, que solo quieren encontrar a sus familiares, ya sea vivos o muertos.

Sin rectificar. Muchos están sorprendidos por la conducta que está asumiendo Marco Antonio Osuna Moreno, subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, con tal de seguir en la pelea por la alcaldía de Ahome, en la que ya le dieron un gancho al hígado, del que dicen es muy difícil que se recupere. Y menos con lo que anda haciendo. Sumado a las encuestas que se habla que tienen su huella digital, ahora quiere sorprender con que tiene la gracia del gobernador Quirino Ordaz Coppel con eso de las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa. Ha hecho publicaciones en las redes sociales haciendo referencia a Ordaz Coppel para que se sepa que tiene una relación directa con este, pero el detalle que le ponen algunos es que se brinca las trancas del secretario Ricardo Madrid. Es decir, institucionalmente, Madrid está pintado para él. Cuando menos la forma no las cuida Osuna Moreno, porque perdió la perspectiva en su afán de dar la impresión de que sigue en la lucha por el 2021.

El daño ya está hecho. El retraso del Gobierno de la Cuarta Transformación para liberar el subsidio de combustible provocará que al menos el 40 por ciento de las casi 500 embarcaciones que conforman la flota camaronera de Sinaloa no puedan iniciar las capturas este próximo 30 de septiembre. Eso significa que alrededor de 200 barcos zarparán con retraso. Ayer, la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico Norte emitió un llamado de auxilio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que libere el subsidio, pues al parecer solo falta su anuencia para concretar el apoyo.

Doble moral. A propósito de que hoy inicia la Séptima Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes, vale la pena hacer un análisis de los efectos que en la actualidad se aprecian, dado el consumo de bebidas en poblaciones cada vez más jóvenes. Esto porque, de acuerdo con datos del Centro de Integración Juvenil y de otros organismos como Alcohólicos Anónimos, ha crecido el número de consumidores, ha disminuido la edad de inicio y también se ha apreciado un repunte en el número de mujeres que recurren a su consumo por situaciones distintas. Ojalá que a la par con estas actividades preventivas y de concienciación, las autoridades responsables de permitir permisos para la venta de bebidas embriagantes también valoraran el grave problema que existe en la sociedad, pues, de no hacerlo, estarían viéndose con una doble moral al decir que, por un lado, trabajan en prevenir, pero, por otro, son permisivos en su venta y distribución.

No le saca la vuelta. Rubén Rocha Moya, senador de la República, no deja de ocultar su interés por ser el próximo gobernador, pero el problema —dijo— «es adelantar los tiempos». En su vista a Guamúchil, con motivo de la presentación del Primer Informe Legislativo de los diputados y las diputadas locales de Morena, el senador respondió un poco evasivo a las preguntas de su oficial destape por la gubernatura, pero al final reconoció que «no le saca la vuelta y no le quita el sueño». También se justificó diciendo que los medios de comunicación «ponen lo que quieren»; pero la realidad es que en sus propias palabras se evidencia su anhelado sueño por ser el mandatario estatal en las próximas elecciones. Y con estas palabras reveló su marcado interés al expresar «por qué les voy a mentir: soy senador y soy sinaloense».