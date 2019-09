Temporada. Con tres pescadores desaparecidos, hoy inicia la temporada camaronera, tras levantarse la veda en esteros y bahías, con muchas expectativas de tener buenas capturas que ayuden a los trabajadores del mar a llevar el sustento a sus familias. Durante los seis meses que duró la veda, las familias que dependen de esta actividad la pasaron muy mal por la falta de ingresos, y el único apoyo que tuvieron fue el programa Empleo Temporal para Pescadores, que fue un compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel, y que el pasado viernes se cumplió al 100 por ciento. De acuerdo con el secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno estatal, se entregaron 30 millones de pesos a más de 26 mil pescadores en el estado, y aspira a que este programa se mantenga para el próximo año. Sobre los motores marinos que tradicionalmente se entregaban antes del levantamiento de la veda, este será entregado hasta el mes entrante, por la demora de los recursos federales.

Vestidos y alborotados… por saludar al gobernador Quirino Ordaz Coppel se quedaron los habitantes de Campo Esperanza, El Fuerte. Por el accidente ocurrido en Culiacán, el mandatario sinaloense canceló su visita a El Fuerte. Eso sí, se comprometió con la alcaldesa Nubia Ramos a que hará esa visita el próximo viernes para dar el banderazo del inicio de construcción de la planta de agua potable en Campo Esperanza y recorrer las instalaciones del Instituto Tecnológico en El Fuerte. Ayer, la alcaldesa Ramos Carbajal solo entregó la techumbre de la escuela primaria Club de Leones en la cabecera municipal, porque alumnos, maestros y padres de familia ya estaban esperando que les entregaran la anhelada obra. Incluso, aprovecharon para pedir otros beneficios para la escuela, y la presidenta municipal les dijo que pidieran lo que pidieran, ya estaba autorizado por el mandatario sinaloense. Si así les va a ir cada vez que cancelan… ¡qué bien!

¡Compló! En medio de una ola de asaltos a comercios, el Gobierno municipal de Mazatlán, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, volvió a la ya sobada teoría de que los actos delictivos forman parte de un plan político para desestabilizar al Gobierno. El secretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdés, acusó una violencia política promovida por grupos interesados en dañar la imagen de la Administración morenista. La versión fue reiterada por el alcalde en entrevista mañanera con los medios. Si los funcionarios municipales están seguros de que el delito es fomentado y financiado por políticos, bien harían en denunciarlo con nombres y apellidos, pues hasta ayer en sus declaraciones solo hablaban de «personas relacionadas con anteriores Administraciones».

Va de nuevo. Tras perder su registro como fracción política, el PES está por resurgir con los mismos militantes y los mismos ideales, solo con una pequeña variación, pues ahora en lugar de ser el Partido Encuentro Social será el Partido Encuentro Solidario. En definitiva, esto sigue siendo un negocio bastante redituable para quienes tienen dichos alcances. Por cierto, durante la asamblea que se realizó en Guasave para congregar a los futuros militantes, trascendió que se dejaron ver muchos funcionarios públicos de la presente Administración, los cuales, —a decir de la alcaldesa— estaban haciendo ejercicio de su libertad de asociación.

Nada es casualidad. En el tema político, las cosas no ocurren por casualidad, y esto lo sabe muy bien el exdiputado federal David López Gutiérrez, quien desde hace meses no visitaba el pueblo de Guamúchil, y luego de las aspiraciones por volver de nuevo a querer ocupar la silla presidencial de Salvador Alvarado, hace acto de presencia en los comederos políticos. El encuentro que mantuvo con su cuñada Liliana Cárdenas Valenzuela, subsecretaria de Vinculación Social de la Sepyc, y con Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública, tiene mensaje, y esto lo saben muy bien los actores políticos en Salvador Alvarado, que durante todo el fin de semana se generaron las movilizaciones. Nadie ha negado, mucho menos la exalcaldesa de Salvador Alvarado, su deseo de ser candidata, más cuando el propio Pecuni asegura que no se descarte que pueda ser una candidata la que represente al PRI en el próximo proceso electoral.