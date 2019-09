Obligado. Una semana después de que la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para llamar a cuentas al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, este no ha respondido al Poder Legislativo, y como no hay alguna ley que lo obligue a comparecer, en caso de seguir ignorando el llamado del Congreso, las comisiones pueden volver a llamarlo y lo obligarían a dar la cara, y son los legisladores del grupo parlamentario de Morena los más interesados en tener al presidente municipal enfrente para que les responda todas sus preguntas. Se puso tensa la relación entre Estrada Ferreiro y los diputados, y todo por esconderse y no querer dar la cara ante los problemas que tiene que enfrentar.

Peor estaría. Después del escarnio ciudadano que vive el Gobierno municipal de Billy Chapman por la falta de rehabilitación de drenajes y socavones, que ya han provocado la muerte de dos personas, los regidores del PRI Raúl Cota Murillo y Rosa María López se fueron duro y a la cabeza al decir que si no fuera por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, nada de obra en proceso hubiera en Los Mochis, más cuando lo invertido ha sido por presión del propio mandatario, que cada vez que viene compromete a Chapman a que pondrá 40 millones y él otros 40, que si pone 80 millones, acá otra parte igual, y así... Total, que se invierte en cuatro colectores y se han comprometido recursos para aminorar las inundaciones. Incluso el propio alcalde ahomense ha dicho que, efectivamente, el mandatario le dijo que debe ver sus fondos para entrarle a arreglar los socavones. ¿Por fin le hará caso al gobernador, a los regidores, a los ahomenses? Ya se verá.

No es tiempo. Los primeros lances de atarraya en los esteros y las lagunas del sur de Sinaloa confirmaron lo que el sector había advertido: el camarón aún está muy chico para lograr una buena comercialización. Por ello, algunas cooperativas mantuvieron una autoveda en espera del mejor desarrollo del producto. Así lo hicieron los integrantes de las sociedades cooperativas pesqueras Unidos de la Laguna del Caimanero y Camaroneros de Aguaverde. Estas iniciarán la pesca hasta el 10 de octubre, a partir de las 18:00 horas.

Lo que viene. A pesar del acuerdo comercial que se logró para que Estados Unidos no estableciera el cobro de un arancel del 17.5 por ciento a la producción de tomate, la incertidumbre se mantiene debido a la intención que quedó establecida en dicho acuerdo de inspeccionar el 92 por ciento de las importaciones de ese producto. Esto porque el problema que se advierte no es menor, según declaró el presidente de la Caades, Gustavo Rojo Plascencia, pues si no hay capacidad de inspección con una infraestructura para hacer estas labores, la consecuencia sería un colapso de unidades en la frontera que a nadie conviene por los riesgos de pérdidas que se corren, y que sin duda pegaría directamente a los productores sinaloenses. Habrá que ver si siguen buscando negociar esta situación.

Lento, pero seguro. El senador por Sinaloa Rubén Rocha Moya lo ha dicho directo y fuerte al asegurar que el tema de desabasto de medicamentos a los centros de salud en la República va de manera lenta porque se han encontrado anomalías que se deben eliminar de raíz. Debido a esto, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra visitando cada uno de los surtidores de medicamento para erradicar lo que él llamó mañas de la corrupción, es por ello que asegura Rocha Moya que no ha avanzado como se desea en la Cuarta Transformación.