Pendientes. En los campos pesqueros de la zona centro de Sinaloa se vive un ambiente de alegría por el buen inicio de la temporada camaronera, porque hay mucha producción y buenas tallas; además, en la recta final de la veda, el Gobierno del Estado les cumplió con la entrega del apoyo de empleo temporal. Sin embargo, todavía queda un compromiso pendiente por cumplir con los pescadores: motores marinos, que tradicionalmente se entregaban antes de la zafra, pero este año no fue así. Los líderes pesqueros están presionando al Gobierno del Estado para que ponga los 7.5 millones de pesos, porque en Conapesca les informaron que ya tienen disponibles los 12.5 millones que le corresponde aportar para este programa; y los pescadores ya están listos para aportar los 5 millones que les tocan, para completar la bolsa de 25 millones de pesos, para reponer 250 motores. Entre la alegría por las buenas primeras capturas de camarón, entre broma y broma repiten la frase «y los motores, apá».

Protesta. Los mochitenses cumplieron con manifestarse. Cansados de que las autoridades municipales no resuelvan el grave problema de los drenajes colapsados y socavones, que ya cobró la vida de dos personas, protestaron en Palacio Municipal. Con cartulina en mano, los integrantes del movimiento Ni Una Vida Más, provenientes de diferentes colonias de Los Mochis, exigieron al alcalde Manuel Guillermo Chapman que atienda el problema, porque tienen miedo de sufrir algún accidente en estos socavones. El movimiento llamó la atención porque lo lideraba Elizabeth Gastélum Romo, ninguno de los líderes conocidos, quien invitó a la ciudadanía a sumarse a la petición, que no tenga miedo. Incluso, llamó a que si se ve un bache, un drenaje colapsado o un socavón, se denuncie. Y aunque cerraron las puertas de Tesorería para que el alcalde los atendiera, ahí mismo les informaron que Chapman no estaba en Los Mochis. ¡Qué nuevas!

Pa todos tiene. En Mazatlán no hay día que el presidente municipal, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, no genere polémica. Un día acusa a políticos de anteriores Administraciones de financiar una «violencia política» para socavar su Gobierno; al siguiente fustiga a medios de información por publicar información crítica; y después critica al Gobierno del Estado por dejar obras inconclusas. En estos días mantiene una confrontación con el secretario de Obras Públicas en el estado, Osbaldo López Angulo, quien le refirió que el Gobierno del Estado lleva un avance del 93 por ciento de las obras que realiza en Mazatlán. El Químico anunció que publicará una lista de trabajos sin ser entregados.

Una celebración a medias. Con algunos «detalles» que han ocurrido en esta Administración, como el despido de integrantes de la Directiva, entre ellos su líder, Alejandro Pimentel, ayer, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave celebró su 43 aniversario al son de música de banda, a la cual asistieron todos los agremiados. Aunque el de ayer no fue un festejo como en los años de bonanza, los trabajadores presumieron estar unidos y apoyándose bajo el liderazgo de Alejandro Pimentel, quien, por cierto, mantiene un litigio ante los tribunales en busca de que les reconozcan derechos laborales que, bien ha reconocido, podrían tardar en dar una resolución.

Paso a pasito. El exoperador político del exgobernador de Sinaloa Mario López Valdez, Gerardo Vargas Landeros, trabaja a sus anchas con miras en el 2021, luego de que se sumara al trabajo y esfuerzo que ha venido realizando el grupo Redes Sociales Progresista, quienes casi lo candidatean a la gubernatura y que el líder del PRI en el estado, Jesús Valdés Palazuelos, asegurara que debido al artículo 67 de los estatutos internos del partido se imposibilita para expulsarlo, siempre y cuando no milite en otro partido. Mientras tanto, Vargas Landeros ya tiene a toda su gente operando en diferentes municipios del estado. En Salvador Alvarado, su escudera fiel, Hilda Rosario Báez Sañudo, ha venido manteniendo encuentros con algunos líderes y representantes de grupos sociales para convencerlos de sumarse al proyecto del líder de Fuerza Trébol, ofreciendo oportunidades y buscando lograr masa que le permita establecer algunas acciones que los fortalezca para el 2021.