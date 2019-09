Deslucido. La 63 Legislatura del Congreso del Estado le quedó a deber a los cuatro galardonados con el Premio al Mérito Juvenil 2019, con un evento deslucido, que por primera ocasión no contó con música en vivo de orquesta, y los dos cantantes con voces excepcionales tuvieron que interpretar sus melodías con pistas grabadas; además no tuvo poder de convocatoria, fueron muy pocos invitados especiales, y el salón de sesiones no se llenó. Es una lástima para los cuatro jóvenes que han puesto su mejor esfuerzo para sobresalir en sus diferentes disciplinas que el Poder Legislativo se haya quedado muy chico para reconocerlos.

Con todo. Como que va en serio la declaración de los morenistas encabezados por Lucio Tarín de que están en pie de guerra contra el alcalde de Ahome, Billy Chapman. Después de la declaración que hicieron, se apersonaron antier en el evento de los legisladores en Guasave para hablar con los diputados, y lo lograron. Los atendió la diputada Graciela Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada Flora Isela Miranda y la diputada Cecilia Covarrubias. Lucio Tarín dice que pretenden abrir un diálogo sobre las solicitudes de juicio político en contra del alcalde Billy Chapman y la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Cuando menos ya tienen fecha: las diputadas se comprometieron a atenderlos del 6 al 12 de octubre. Por lo pronto, el diputado morenista Carlos Iván Ayala Bobadilla y el coordinador de Morena en Ahome, José Borunda Meléndez, están citando a conferencia para el sábado. Ya dirán si están de acuerdo con los otros morenistas o pintan su raya.

¡Arréglense! El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, pintó raya del conflicto que mantiene el secretario de Obras Públicas estatal, Osbaldo López, y el alcalde Luis Guillermo Benítez. Ambos funcionarios se han confrontado a través de los medios por la obra pública que se realiza en el puerto. El munícipe critica que el Gobierno del Estado tiene una larga lista de proyectos sin entregar, y el secretario de Obras revira que las obras en Mazatlán tienen un avance del 83 por ciento y una mínima cantidad que están por entregarse. Ayer, Ordaz Coppel declaró a los medios que el presidente municipal y el secretario de Obras deben sentarse a trabajar para aclarar las dudas. Y tendrá razón, pues más obras es lo que requiere la ciudad.

Malestar ciudadano. Dicen que en la sindicatura de Ruiz Cortines, en Guasave, ha ido creciendo la molestia de la población al no ver trabajos que resuelvan el grave problema que tienen de derrame de aguas negras en distintos sectores. A través de sus redes sociales, la gente de esta zona ha mostrado la inconformidad que tienen contra la Jumapag, pues a pesar de reportar constantemente dichas fallas, simplemente no les dan solución. El tema debería ser tomado con más seriedad de parte de las autoridades, pues, además de tratarse de un servicio público que con su deficiencia puede afectar la salud, no están exentos de que el hartazgo social los haga pasar un mal momento, como aquel que le ocurrió al exalcalde Domingo Ramírez, donde un grupo de ciudadanos le mostró de una manera poco conveniente las aguas negras, cuya peste soportaban noche y día.

El informe. A 10 meses y 26 días de haber asumido la administración de la presidencia municipal de Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ante los regidores del cabildo hizo entrega de un documento con toda la información del informe de todos estos meses de actividad de Gobierno. La primera edil expuso el trabajo se ha hecho y plasma en el librillo un avance del 40 por ciento de las obras que se plantearon para los tres años de Gobierno, lo que llamó un paso seguro en su Gobierno para lograr el 90 por ciento de cumplimiento de sus promesas. Reconoció que el desconocimiento de algunos lineamientos para acceder a los recursos federales pudiera ser una traba para no avanzar como desea.