Tercer Piso

¿Se activa el priismo en Sinaloa? Pareciera que el informe del senador Mario Zamora Gastélum y de Erika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas Arreola, diputados federales del PRI, fue el escaparate perfecto que los priistas de Sinaloa esperaban para retomar fuerzas y ver esa luz en el camino que desde la llegada de la 4T no veían, en gran medida por el poder de convocatoria del senador y los legisladores que rindieron su primer informe, pues se dejó venir la plana mayor del priismo en el país, incluso hizo que legisladores de otros partidos acudieran, lo que habla del interés que se tiene por el estado y tratar de recuperar espacios. Esperemos que a los priistas del estado ese ánimo que manifestaron en el auditorio de la UAdeO les dure y no solo haya quedado en ese espacio, durante ese evento al que también acudió el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Para sorprender. Dicen que el subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Antonio Osuna Moreno, buscó desesperadamente una foto con el presidente nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno, que después de muchos afanes la logró en el evento del primer informe de los legisladores priistas sinaloenses. Era obvio su objetivo: dar la percepción de que es «amigo» del líder nacional priista y que sigue vivo en la carrera por la alcaldía de Ahome. Ni una cosa ni la otra le salió. En principio, muchos vieron que llegó con los exdiputados locales, que ni silla asignada tenía. Buscó la forma de meterse, estar cerca para cuando tuviera la oportunidad de tomarse la foto con Alito, lo que al fin hizo, pero como muchos lo hicieron. Más tardó en cuajar esa jugada que en subirla a las redes sociales, en la que trató al líder nacional priista de «amigo», lo que muchos no creen que lo sea. Lo peor es que ni por una cortesía política mencionó al gobernador Quirino Ordaz Coppel, que estuvo en el evento.

Conflicto. Las denuncias por la invasión de ribereños a las zonas de pesca en altamar antecedieron al levantamiento de la veda del camarón. Los pescadores que navegan vía lastre para esperar la hora de iniciar las capturas hicieron circular a través de las redes sociales decenas de videos con las que daban testimonio de la presencia de centenares de pangueros saqueando las zonas de pesca. La situación involucra directamente la labor del director general de Inspección y Vigilancia, Héctor Mucharraz Brambila, responsable directo de la coordinación de operativos en contra del furtivismo. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra, denunció la situación directamente al comisionado nacional de Pesca, Raúl Elenes. Hasta ayer, la percepción era de un desorden.

Solo rumores. La alcaldesa de Guasave asegura que el supuesto altercado a golpes que algunos medios ventilaron que se dio entre el secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero, y el tesorero Joel Quintero es solo una calumnia más de algunas personas que están muy interesadas en desestabilizar a su Gobierno. Aurelia Leal reconoce que, efectivamente, se dio una discusión entre ambos funcionarios, pero no fue más allá de las palabras, donde ella estuvo presente, y también otros servidores de su gabinete, pero lo que le causa extrañeza es que ahora vengan a sacar a colación esa diferencia que se dio entre su secretario y su tesorero, cuando desde noviembre se dio ese altercado. Asegura que a ambas personas las conoce desde hace tiempo y de momento no tiene motivo alguno para destituirlos, mucho menos por comentarios amarillistas de algunos medios.

¿Para cuándo? Es la pregunta que se hacen los gobernadores y los delegados de los pueblos indígenas en Angostura, pues no ven el apoyo real para atender los diferentes aspectos y las necesidades que les aquejan, y el más importante que han manifestado es la del rescate de la lengua materna. El año pasado, el delegado de los pueblos indígenas en Alhuey, Wenceslao Hernández, inició la primera parte, pero nomás tuvo arrancada de caballo y parada de burro, porque el apoyo no llegó, y luego se vinieron las campañas, y es ahí cuando les llovieron las promesas de apoyo. Ya pasó un año, y no hay quien les aterrice los verdaderos esfuerzos que permitan no dejar morir la lengua indígena en Sinaloa.