Prevención. Desde el domingo, las autoridades de los tres niveles de Gobierno monitorearon y dieron seguimiento a la trayectoria de la tormenta tropical Narda y tomaron decisiones para proteger a la población. Con tiempo suspendieron las clases, se hicieron los llamados preventivos para que nadie saliera de su casa cuando comenzara la lluvia y se recomendó a los empresarios cerrar sus establecimientos, que comenzaron a bajar sus cortinas pasado el mediodía para resguardar sus negocios y que sus empleados se fueran a sus casas. Narda dejó muchas lluvias a su paso por las costas de Sinaloa.

Con todo. Duro y a la cabeza se fue Eury Valle, presidente de la Canacintra en Los Mochis, contra los diputados federales, porque a pesar de la importancia del tema de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, nadie los ha apoyado, ni siquiera lo han planteado en tribuna. Se han quedado «chombitos». Dice que debió ser una prioridad en la agenda legislativa, pero nada o poco hacen realmente no solo por la industria, sino para todos en general. El líder de la Canacintra cree que solo se echan la bolita entre la Comisión Reguladora de Energía y la CFE, cuando está en sus manos resolver el tema. Sienten que los han dejado prácticamente desamparados.

¿Politiza el percance? El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se comprometió el día de ayer a reparar la techumbre de la escuela de la colonia Emiliano Zapata, del puerto, la cual se vino abajo con los fuertes vientos de la tormenta tropical Narda. Lo que llamó la atención fue su cuestionamiento por la caída de la misma, hecha por anteriores Gobiernos, pues dijo que era una estructura relativamente nueva como para no haber soportado el embate de la tormenta, por lo que dijo que será necesario realizar un peritaje para ver qué fue lo que falló.

Endurecimiento. Suman ya tres bodegas las que después de movimientos y bloqueos que orquestan los productores de maíz en Guasave acceden a regresar el dinero que les han descontado de manera arbitraria los propietarios de estos centros acopiadores. Granos de Sinaloa, Jova y ahora la PURP figuran en la lista de los que regresarán de manera parcial el recurso de estos cobros indebidos y abusivos; sin embargo, las tomas no son la solución, y no lo son porque lo ideal sería que el industrial no les cobrara un solo peso sin explicación de por qué se efectúa al productor. Tristemente se cuentan por decenas los maiceros que ya sea por enfermedad, por incapacidad para trasladarse o simplemente por desidia no participan en estos movimientos, en estos casos que son mayoría, no se les regresará un solo peso, lo cual es injusto. Habrá que ver cómo se comportan los bodegueros en las siguientes cosechas. Ojalá esto los haga recapacitar sobre los cobros no autorizados y que desde Aserca estén también muy pendientes y vigilen con lupa, por aquello de que supuestamente al Gobierno federal no le gustan las injusticias ni la corrupción.

Lista y preparada. La que no tuvo miedo a escaldarse con el tema de la candidatura por la gubernatura de Sinaloa fue la senadora Imelda Castro Castro, quien dijo que si en su momento los instrumentos de medición de su partido le favorecen, aceptará abanderarlos en la contienda, porque su visión como política la ha llevado a trabajar siempre a favor de Sinaloa y porque su camino ha sido enmarcado por la transformación. Reconoció que en este camino habrá muchos actores políticos que aparecerán y darán la cara por la contienda electoral del 2021, pero no negó su deseo de dar la batalla por aparecer en las boletas electorales; sin embargo, también está consciente del trabajo y del esfuerzo que han venido realizando hombres y mujeres, por lo que aceptará la posición que le toque participar y el que su mismo partido le asigne.