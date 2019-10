Veto. Por segunda ocasión en este año, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ejerció su derecho constitucional de veto a decretos expedidos por el Congreso del Estado. En enero fue por el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019; ahora fueron los decretos de los dictámenes de los informes de cuentas pública del ejercicio fiscal 2017 de todos los entes fiscalizados, y los regresó con observaciones al Congreso del Estado de Sinaloa. La justificación jurídica que expuso el Ejecutivo estatal es que el Poder Legislativo se extralimitó en sus facultades legales en el tratamiento de las cuentas públicas, ya que no debieron ser dictaminados los informes de la Auditoría Superior del Estado, porque se hizo una reforma de la ley de la ASE en el año 2017. Según nos han comentado, parte de los acuerdos que se negociaron sería aceptar las observaciones y hacer el trámite como lo establece la ley de la ASE. Todo esto sucedió luego de la reunión entre Graciela Domínguez Nava y Quirino Ordaz Coppel, el pasado jueves, en el despacho del gobernador en Palacio de Gobierno.

Colgados de la brocha. A última hora hubo cambió de rieles: el mochitense Alfonso Páez Álvarez fue sacrificado por la coordinadora de la bancada morenista, Graciela Domínguez, dejando colgada de la brocha a la diputada ahomense Cecilia Covarrubias González, que había empeñado su prestigio para sacarlo adelante como comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que no logró. Se habla de que Domínguez accedió a la negociación con los priistas y los panistas, sobre todo bajo el argumento de recuperar la dignidad del Congreso en ese tema, dándole esa posición al periodista José Alfredo Beltrán, que representaba una imagen más de independencia. Además, en los hechos, «limpiar» el proceso. Sin embargo, la línea quedó en evidencia al votar todos los diputados por Beltrán. Lo hizo hasta la propia Covarrubias, que —dicen— votó a regañadientes, pero demostrando disciplina. Tras esto, se habla de que Domínguez ya cedió con priistas y panistas, pero estos le devolverán la «peonada» con iniciativas que le interesa sacar adelante, una de ellas la del matrimonio igualitario. ¿Será? Ya se sabrá.

Ni a cuál irle. Hay una obligación de profesionalismo y respeto con el cual los funcionarios municipales deben dirigirse en atención a los ciudadanos, y esto se les ha olvidado muy pronto a los integrantes del gabinete de Gobierno que preside el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Y como ejemplo está ahí la actitud del secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura. Ayer, cuando una reportera de EL DEBATE se le acercó para consultarlo sobre el caso Nafta (con el cual el Ayuntamiento mantiene un litigio por casi 300 millones de pesos), el funcionario empezó por decir que la periodista estaba «muy bonita para ser reportera». Luego, cuando se le insistió sobre el tema, le espetó que si así cuestionaba a las anteriores Administraciones municipales; continúo diciendo que él antes era suscriptor de EL DEBATE, pero se dio de baja porque no le gustaba cómo cubría los hechos; y terminó por pedir que, una vez que se publicara la nota, le enviara el enlace desde su teléfono personal. ¿Es esa la actitud profesional y de respeto que presume el Gobierno morenista hacia los representantes de los medios de comunicación?

Balconeados. Vaya que no deja de hacer polémica la alcaldesa Aurelia Leal López al referir que cada vez que «levantan un ladrillo, salen un montón de situaciones» que no tienen fin y representan un problema más o gasto de recursos públicos, de los cuales seguro no andan tan solventes en Guasave. Dicha expresión salió cuando al hablar de lo que envuelve a la obra del puente elevado sobre el río Sinaloa, se han percatado de que simplemente la situación no la encontraron a como la había pintado al Gobierno del Estado en la pasada Administración, pues no se había tomado en cuenta, por omisión involuntaria o porque así lo quisieron hacer, a los afectados con la obra que tenían que indemnizar, y que a la fecha suman casi 10 millones de pesos que simplemente no tenían previstos.

Justicia por su propia mano. Los que estaban hartos de pedir a la autoridad del municipio de Angostura, que encabeza Aglaeé Montoya Martínez, pusiera un alto a la quema de los basurones a cielo abierto fueron los vecinos de la comunidad de Campo Plata, quienes en sus colindancias tienen el relleno en el que se atiende a varias comunidades, pero no hay control en las quemas, y como medida optaron por cerrar el paso y establecer guardias ciudadanas para evitar que lleguen a bajar basura, lo que representa un riesgo de la proliferación de basurones clandestinos en cada una de las comunidades afectadas por no tener donde dejar los desechos, problema que, pese a ocurrir desde hace varios meses, el director de Obras Públicas, César Zavala, no ha puesto un alto al mismísimo síndico Martín Hernández, quien encabeza a los vecinos con este problema.