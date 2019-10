Tercer Piso

Agua al molino. Pese a que el caso de Diana Giselle aún sigue abierto, los diputados no han ido más allá de haber dado un pronunciamiento con tintes políticos. Hasta ahorita, ninguno de los que se desgarró las vestiduras al conocer el hecho y culpar a las autoridades en turno ha presentado una iniciativa con la cual se puedan evitar más asesinatos como el de esta jovencita. Si no van a actuar más allá de simples discursos en casos tan dolorosos como este, los diputados deberían evitar hablar, ya que a las víctimas no les sirven de nada los discursos.

La hicieron. Acarreados o no, engañados o no, fue sorpresiva la asistencia de cientos de ahomenses en la asamblea para constituir el partido México Libre, proyecto de la ex primera dama de la nación Margarita Zavala y del expresidente de la República Felipe Calderón. Con un salón de eventos repleto en Los Mochis, Marlene Salcido, comisionada de Zavala y Calderón, dio cuenta al Instituto Nacional Electoral de que cuando menos en este municipio lograron la asistencia necesaria para ir creando las condiciones nacionales para el registro del partido. Lo que ya se había anticipado parece que se está cumpliendo: algunos expanistas y panistas estuvieron en la asamblea. Otros líderes sociales más también lo hicieron, nada más que luego aclararon que como invitados, como el expanista y presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel. Eso mismo pasó cuando se hizo la asamblea para el Partido Colosista, en el que otros se deslindaron y aclararon que solo fueron de mirones.

Sequía. ¿Se imagina todo un municipio sin agua potable? Pues eso es lo que está sucediendo en Escuinapa. La Junta Municipal de Agua Potable de ese municipio adeuda 4.5 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, y esta decidió suspender el suministro de energía al acueducto. En tanto, el alcalde Emmett Soto Grave se encuentra en la Ciudad de México. Pero no es una coincidencia. El munícipe busca con urgencia que alguna institución bancaria o el Gobierno federal le autorice un crédito. El Ayuntamiento cuenta con una sola pipa, y en las colonias las familias llevaban ayer ya tres días sin abasto del vital líquido.

Muévanse. Esta semana será crucial para las autoridades del municipio, pues pondrán su capacidad a prueba, previo al evento del próximo domingo, donde se espera que se cante el playball en el remodelado estadio Francisco Carranza Limón, con la presencia, seguramente, del gobernador Quirino Ordaz Coppel y por confirmarse la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien estaría interesado en venir a tierras guasavenses a decir que ha quedado cumplido su compromiso de campaña. Aunque las labores de rehabilitación de la casa blanquiazul presentan un avance considerable, habrá que trabajar en la limpieza de esa zona, que buena falta le hace, y hacer todo lo necesario para que haya condiciones para que el evento sea exitoso. Seguro a varios servidores públicos les caería bien una asoleada.

Mucha tierra. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, tiene la encomienda del líder nacional de tener mucho cuidado con quienes pretendan liderar cualquier base de la estructura política del partido, ya que solo buscan perfiles que sean aceptados por la gente, pero sobre todo que «tengan mucha tierra». Esta fue la frase que utilizó para explicar que los dirigentes priistas deben estar cercanos a la gente, desde el ejido, hasta las colonias. El líder asegura que la militancia tricolor está activa día con día, cercana al pueblo; aunque debería echarse la vuelta más seguido a Salvador Alvarado, ya que del padrón de militantes son pocos los que en verdad trabajan con esfuerzo; casi siempre se ven los mismos rostros en actividades y eventos.