Grito desesperado. Los productores sinaloenses están desesperados por el adverso panorama que se avecina para el próximo año con la posible reducción en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el campo, por lo que han solicitado a Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado, que los ayude para tener una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien estará en Guasave este viernes para inaugurar el nuevo estadio de los Algodoneros y lanzar la primera bola en la inauguración de la temporada, que estaba programada para el domingo, pero se hizo un cambio en el calendario de juegos de la Liga Mexicana del Pacífico para que AMLO pudiera estar presente. Los diversos organismos agrícolas acordaron entregar un pliego petitorio al mandatario de la nación ante el raquítico presupuesto y el recorte al campo para el 2020.

Exigencia. Con el derroche visto en la asamblea en Los Mochis para la formación del partido México Libre, algunos dicen que el Instituto Nacional Electoral debe investigar la forma y el origen de los recursos que se usan para cumplir con el requisito del número de gente interesada en militar en ese proyecto. Hasta en el Partido Revolucionario Institucional se quedaron con los ojos cuadrados por el gasto que se realizó para ese evento antier en conocido salón, que fue insuficiente para recibir a quienes fueron apoyados con el transporte. Para acabar pronto: acarreados. A estos se les dio su refresco y torta. Como fueron muchos, eso llamó la atención. Algunos aseguran que resulta insultante el derroche de dinero, sobre todo por ser un proyecto del expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, Margarita Zavala. Con dinero que quién sabe de donde sacan, cualquiera puede pasar el filtro de cumplir con el número de asistentes a las asambleas para formar un nuevo partido y medrar del erario público.

Sin solución. Escuinapa cumplió ayer cuatro días sin abasto de agua potable. La CFE cortó el suministro de energía a los dos acueductos que canalizan el agua a ese municipio. Desesperado por las quejas de los ciudadanos, el alcalde morenista Emmett Soto Grave anunció que él mismo iría a levantar las cuchillas del sistema eléctrico de los acueductos para reanudar el bombeo de agua hacia el municipio, no importa que por ello termine en la cárcel. El morenista regresó sin resultados de un viaje de gestión emergente que hizo a la Ciudad de México. Allá se enteró de que la CFE no pide ya solo 4.5 millones de pesos por servicios de energía no cubiertos por el Ayuntamiento, sino 6 millones de pesos.

Cambios que destantean. Toda una revolución en redes sociales causó la noticia de que se cambiaría la fecha del juego inaugural del beisbol de la LMP en Guasave, todo para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pueda estar presente en el estadio Francisco Carranza Limón, en el esperado retorno de los Algodoneros de Guasave. Es cierto, mal hubiera estado que el gobernador Quirino Ordaz Coppel no buscara de alguna forma reconocer la labor hecha por el presidente dándole el gusto de participar del juego inaugural; sin embargo, al cambiar la fecha del partido del 13 al 11 de octubre no se consideró que muchos aficionados que viven fuera de Guasave ya hasta tienen comprado el boleto de avión para esa fecha, entre otros tantos factores, como que la tienda para comprar artículos del equipo, como casacas, gorras y demás, no está aún disponible, y ni hablar de la venta de boletos para quienes no tienen butaca. La directiva tiene que meterle turbo a los trabajos, pues tiene el tiempo encima.

Hablando claro. Durante la sesión de cabildo celebrada ayer en el Ayuntamiento de Mocorito, la síndica procuradora Cristina Mápula Lares sacó a relucir que existía una queja ciudadana sobre la atención de los regidores hacia la gente, señalando que hace poco citaron a unas personas en la presidencia, y la edil responsable no se apareció, por lo que los tuvo esperando alrededor de tres horas hasta que le avisaron a la síndica. Ante esto, el regidor Eduardo Daniel Robles Sánchez rápidamente le pidió que no generalizara, ya que no todos trabajaban igual, por lo que la funcionaria tuvo que especificar para quién iba dirigido el comentario, que resultó ser la edil Dalila Alondra Félix, quien aceptó su responsabilidad. Asimismo, se les pidió que al citar a las personas las atendieran a la hora acordada, pues como funcionarios deben predicar con el ejemplo, aunque sean pequeños detalles.