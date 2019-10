Pensiones. Los legisladores locales de Morena se han caracterizado en su primer año en el cargo por encabezar causas populares, por lo que han sido llamados por sus compañeros de oposición como «populistas», pero están llegando a un punto en donde tendrán que tomar una decisión que afectaría a muchos maestros estatales, porque para evitar que haya más megapensiones en el magisterio estatal, como la de exdirigentes del SNTE 53, necesitan reformar el sistema de pensiones, que también afectaría a profesores con derecho de recibirlas por sus años de trabajo dentro de las aulas. El caso en el Isssteesin destapó una gran cloaca, y hoy más que nunca es urgente resolverlo de fondo, y ahí es donde se tendrá que revisar y reformar, porque al ritmo de crecimiento que lleva la nómina de pensionados, en pocos años el Gobierno estatal no tendrá recursos para cubrir la totalidad de las pensiones. A esto hay que sumarle los pasivos, que son prácticamente impagables, y legalmente difícilmente se podrán recuperar los recursos desviados, que son investigados por la Fiscalía General del Estado.

Más que homofóbico... resultó el presidente del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, quien desde la Ciudad de México llegó a ofender a los mochitenses en un tema que no debía ser ya ni asunto de discusión. Llegó muy bravo a Palacio Municipal buscando al alcalde de Ahome, Billy Chapman, criticando por qué no estaba en Palacio para defender a quienes detuvieron por pintar de blanco los accesos a la plazuela 27 de Septiembre. Hasta ahí todo parecía una defensa de una arbitrariedad de la Policía en una detención, pero resulta que fue más allá al arremeter contra los mochitenses al decir que a Los Mochis ahora se le llama moches, por aquello de los muxes (género en la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec que define a los hombres que hacen roles femeninos) y una retahíla de mensajes no dignos de quien se considera un líder social. Lo menos que dijo es que él conocía a los sinaloenses y a los mochitenses como bragados, no como ahora que no protestan por nada ni porque les pinten las calles con los colores LGBT. ¿En qué mundo vive este Lozano?

Salida fácil. En Escuinapa, el alcalde Emmett Soto Grave parece no complicarse, y se irá por la libre para deslindarse del lastre económico que le significa la operatividad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado: el morenista planea declararla en bancarrota. De esa manera sería Ceapas el que asumiría la responsabilidad de suministrar agua a los escuinapenses. La Jumapae tiene una cartera vencida de 30 millones de pesos y una deuda de 6 millones de pesos con la CFE, eso si contar con demandas, que también suman otros cuantos millones de pesos. Recientemente, la CFE le cortó el suministro de energía a los dos acueductos del municipio, que se tradujo en cuatro días consecutivos sin abasto de agua.

Regañadas. Cuentan que del festejo de cumpleaños de la diputada local Flora Miranda hubo consecuencias. Resulta que en dicho ágape realizado en conocido restaurante de la ciudad de Guasave estuvieron presentes la exregidora priista Adriana Valenzuela y la maestra Mary Hernández Ruvalcaba, quien hasta hace poco era directora del Icatsin, ambas militantes activas del tricolor, desde donde les llegó su respectivo jalón de orejas por haber atendido dicha invitación; mientras que por otro lado la diputada les confió haber recibido el suyo también de los altos mandos. Esto porque, sin pena ni temor alguno, se tomaron fotografías y las publicaron en sus redes sociales, lo que fue motivo de regaño por aquello de que en política no hay amistades sinceras.

Nada que temer. Aun cuando se especulaba que la visita con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, Samuel Lizárraga Camacho, sería para negociar alguna deuda, el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, fue enfático al aclarar que no hay tal por parte del municipio, y que su inquietud es generar mejores condiciones y dar seguimiento a planteamientos de ciudadanos para mejorar las condiciones con las que actualmente se cuenta, de ahí que el encuentro es con la intención de gestionar en bien de su municipio.