Tercer Piso

Expulsión. Apenas va iniciando, y ya anda haciendo limpia. El futuro partido Redes Sociales Progresista ha pasado por la primera expulsión de uno de los creyentes, y aunque no se trate de un militante, sino del presidente de la organización, el delegado de RSP, Gerardo Vargas Landeros, reitera que su falta de presencia no afectará la continuación de su recorrido hacia su formación como instituto político. Vargas dijo que el ahora expresidente de RSP, Juan Iván Peña Neder, es un hombre indeseable, que su historial personal y político no era digno de estar en las arcas de RSP y que, además, la militancia ni lo quería. Tan no lo quería, que les pasó de noche su expulsión, y ni se llevará militantes; al contrario, hasta se afiliarán más al saber que no es parte de RSP. Todo eso y más reiteró Vargas Landeros sobre el triunfo político de Redes Sociales Progresista, quien, en próximas fechas, estará participando en las siete asambleas que hacen falta para ser nombrado por el INE como partido. La meta sigue clara, y le está dando para adelante, y parece que habrá mucha novedad en el 2021.

Reclamo. Los productores agarraron a los senadores Mario Zamora Gastélum, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro como desconocidos en El Fuerte, adonde acudieron al evento que presidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto porque al priista Zamora Gastélum y a los morenistas Rocha Moya y Castro les echaron en cara los precios del maíz. Quizá estos no esperaron que los trataran de esa forma, pero como otros que acudieron al acto en la clínica del IMSS, los productores no querían saber quién se las hizo, sino quién se las pagara. Hasta eso que los senadores reaccionaron en forma prudente y se comprometieron a seguir interviniendo en ese tema, aunque ahí mismo López Obrador definió las acciones que hay y que se van a tomar en el campo.

De poca ayuda. El espaldarazo que en su reciente visita a Mazatlán le dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, no disipa mucho las polémicas que en el puerto se ciernen sobre la Administración municipal morenista. Hace apenas unos pocos días, diez exfuncionarios municipales se reunieron para dar una serie de declaraciones con las que pintaron el supuesto desorden que prevalece al interior del Gobierno de Benítez Torres; hasta de su pareja sentimental, Gabriela Peña Chico, a quien acusaron de mantener secuestradas las administraciones del Acuario, la Jumapam y el Instituto de Cultura, con una larga lista de familiares, amigos e incondicionales que ha impuesto. Sobre el asunto, la síndica procuradora Elsa Bojórquez tiene una investigación en curso que pretende presentar ante el Congreso de Estado.

Organizándose. Los que al parecer no dejan de moverse y de hacer la talacha son los del Partido Sinaloense, pues tras realizar un trabajo de validación de la estructura territorial en días pasados en la región del Évora, el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, tomó protesta a los presidentes de los 23 subcomités de Mocorito y 24 en Salvador Alvarado, y en los próximos días podrían estar realizando el mismo protocolo en Guasave y en el vecino municipio de Sinaloa. Sin duda, la estrategia les ha funcionado, pues dichos subcomités realizan campaña durante todo el año, y habría que ver si en esta reestructuración que hagan de los mismos ya quedan más consolidados para evitar la fuga de estos, considerando los resultados poco halagadores que tuvieron en la contienda pasada, la cual los llevó a una reducción en el número de diputados en el Congreso local y de regidores en las salas de cabildo.

El arranque. A nueve meses de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diera el arranque formal del Programa Nacional de Lectura, un grupo de escritores locales de la región del Évora y autoridades de Cultura se reunieron con el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez para impulsar un programa de lectores que no solo esté encasillado a los alumnos, sino a los padres de familia como los principales promotores. Con estas acciones pretenden darle un seguimiento al programa, pero, eso sí, buscarán que sea Salvador Alvarado el pionero en la contribución al desarrollo de comunidades lectoras.