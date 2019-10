Aplazan. Los alcaldes de Ahome y de Mazatlán, Manuel Guillermo Chapman Moreno y Luis Guillermo Benítez Torres, tendrán una semana más de respiro en el Congreso del Estado. El ahomense deberá esperar una semana para conocer si proceden o no las solicitudes de juicio político que hay en su contra, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales se reunió ayer, en donde acordó reunirse el miércoles de la próxima semana para revisar las solicitudes y elaborar el dictamen. Mientras que Benítez Torres cambió su comparecencia, programada para este viernes en el Congreso del Estado, hasta el 6 de noviembre, por cuestión de su agenda. En cambio, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se dijo listo para acudir mañana ante los legisladores para explicar sobre la muerte de la joven que cayó en una boca de alcantarilla destapada el pasado 5 de septiembre, y adelantó que no se va a enojar con los legisladores, porque él no tuvo la culpa de nada. Así los escenarios en el Congreso del Estado para los tres presidentes municipales polémicos.

La respuesta. Algunos dicen que es realista lo que plantea; otros que se excede, porque los productores no lo trataron bien al cuestionarlo junto con los senadores morenistas Rubén Rocha Moya e Imelda Castro por el precio del maíz en la reciente visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a El Fuerte. Lo que pasa es que el senador Mario Zamora Gastélum les planteó a los agricultores que deben bloquear carreteras para que los escuche el Gobierno de la 4T. Es más, se habla de que Zamora los cuqueó, porque, a decir de él, fueron muy tibios en su protesta en la visita de López Obrador a Sinaloa. Él hace una analogía de lo que hacía López Obrador en el pasado para hacerse escuchar por el Gobierno, ya que tomaba hasta pozos petroleros en Tabasco, y a eso invitó a los productores para que les haga caso el Gobierno federal. Incluso, vio que los líderes tienen miedo. Vaya respuesta les dio el senador priista a los productores.

¿Qué necesidad? Hace unos días, la presidencia municipal de Mazatlán solicitó al Congreso del Estado cambiar la fecha de comparecencia agendada para el 18 de octubre. La nueva fecha fijada para que el alcalde porteño se presente a rendir cuentas ante los legisladores locales es el 6 de noviembre. El cambio no ha significado ningún conflicto. Lo extraño es que, en Mazatlán, el munícipe apareció ayer ante la prensa para advertir que irá de manera voluntaria a comparecer ante el Congreso cuando quiera y pueda, pues no tiene ninguna obligación de rendir cuentas a los legisladores locales.

Gobiernos cortoplacistas. El egoísmo de no querer dar continuidad a proyectos e iniciativas que han quedado inconclusos en Gobiernos anteriores es uno de los factores para que el crecimiento de Guasave vaya lento, por eso los que se comprometieron a vigilar muy de cerca que esto ya no suceda son los integrantes de la Intercamaral en ese municipio. Para que esto sea una realidad, lo que los políticos deben tener en mayor cantidad que ego y ganas de ensalzar sus nombres es amor por Guasave y verdadera intención de que las cosas se hagan en pro de la gente a la que representan, quienes les dieron su voto de confianza en las urnas, reprocharon los miembros de ese órgano empresarial.

El arranque. Todo parece indicar que la premura por el 2021 ya empieza a desesperar a muchos, y este fin de semana fue el arranque formal en algunos partidos políticos en Salvador Alvarado. Morena eligió a diez delegados, quienes trabajarán para la conformación y la consolidación del partido. Rostros ya conocidos fueron los elegidos: Mariela Claribel Gerardo, Rosa Armida Zayas, Mariela Félix Leal, Irma Arroyo, Ramón Lucas Lizárraga, Javier Jesús Sánchez, José Ramón Rubio, Julio César López y José Ramón Aguilar. Lo que se espera es que de ellos surja el liderazgo que dará cara y estructura a la consolidación del Movimiento de Regeneración Nacional como partido en Sinaloa. El trabajo que se espera empiece a conformarse será encaminado a lograr la formación de cuadros que generen condiciones para recuperar espacios y preservar los que ya se tienen.