Comparecencia. Que siempre no es necesario que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, acuda a comparecer al Congreso del Estado, porque la Comisión de Planeación y Desarrollo del Legislativo estatal determinó que no hay irregularidades en la construcción de torres de departamentos en el puerto, luego de una investigación que hicieron, por lo que le comunicaron al presidente municipal, que de todas maneras decidió acudir a comparecer, pero de nuevo cambió la fecha, para el 11 de noviembre. Quien estará hoy ante los diputados locales será el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien tiene que responder por la muerte de la joven que cayó en una boca de alcantarilla que estaba descubierta en la colonia Jorge Almada.

Las razones. La interrogante sobre quién organizó la manifestación con mantas y toda la cosa de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a El Fuerte ya se despejó: se la adjudican a Ignacio Flores, asesor de la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña. Con la venia de esta o no, Flores movilizó a su gente para que intereses políticos no metan la mano en la institución. Se habla de que esa movilización se dio porque en el Congreso del Estado les dijeron que la iniciativa de reforma a la ley orgánica no pasaría al pleno así como la presentaron. Esto porque desde el Gobierno estatal están planteando que el consejo universitario elija una terna de la que el gobernador Quirino Ordaz Coppel seleccionará el nuevo rector. Con eso va de por medio que el transitorio en el que Ibarra Ceceña siga hasta cumplir su periodo quede eliminado. Flores y demás renegaron que no respetan la autonomía, a lo que recibieron de respuesta que entonces se vayan con su autonomía a conseguir dinero por otro lado, porque el Gobierno estatal no les otorgaría ni un peso. Amenazaron con protestar, y ya lo hicieron en la visita de López Obrador.

Deslindarse del problema. En el sur de Sinaloa, la atención de la opinión pública está centrada en la Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa. El alcalde de ese municipio costero, el morenista Emmett Soto Grave, planea declarar en quiebra a la Junta, la cual arrastra una cuenta vencida de 33 millones de pesos y una deuda de 6 millones de pesos a la CFE, la cual ya le ha cortado el servicio de energía eléctrica a los dos acueductos que suministra agua a la población. La propuesta el munícipe es que sea en Ceapas el encargado de proveer agua a los ciudadanos, pues para el municipio la Jumapae no es nada redituable.

Atento llamado. Las que no se salvaron del escrutinio público fueron la diputada federal Lucinda Sandoval y la regidora guasavense Eva Llanes Carreón, ambas oriundas del campo pesquero El Cerro Cabezón, luego de que las madres de familia de la Secundaria Técnica Renacimiento lanzaran consignas reclamando el abandono en que tienen a su comunidad. En los letreros que colocaron en el cerco del plantel se leía que «se invita a nuestra “diputada” Lucinda, “regidora” Eva Llanes y “presidenta municipal” Aurelia que vengan personalmente a ver nuestros problemas y necesidades que tenemos en la secundaria». Esto porque después de la campaña electoral donde anduvieron pidiendo el voto, dicen que no se han dignado ni a darles las gracias, mucho menos hacer un plan de obras que beneficie a su comunidad.

Jaloncito de orejas. Jesús Valdés Palazuelos casi casi les dijo a los líderes de los diferentes grupos del Partido Revolucionario Institucional en Salvador Alvarado que no se duerman en sus laureles, al ver que todos los partidos y grupos con aspiraciones a conformarse como partido ya se encuentran trabajando reuniéndose y preparando todo el terreno para la siembra y que se pueda cosechar el voto del triunfo en día de la elección del 2021. Uno a uno los encaró y les fue preguntando desde cuándo no visitaban a su gente, desde cuándo no se reunían con los líderes de colonias, de las comunidades, y el silencio era general, por lo que los llamó a trabajar desde ya para estar listos para la batalla. En el proceso electoral de los cinco municipios más grandes de Sinaloa solo en Salvador Alvarado se logró ganar, y si no hay trabajo de todas las bases del partido, el riesgo está latente.