Comparecencia. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acudió ayer al Congreso del Estado para explicar lo ocurrido durante las lluvias, pero no lo hizo solo: estuvo acompañado por el gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa, y por el jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Martínez, que también fueron citados por los legisladores; además por casi todos los integrantes de su gabinete y muchos trabajadores acarreados, que abarrotaron el Salón Constituyentes del Congreso, quienes les aplaudieron a Estrada Ferreiro y a sus funcionarios cada vez que hablaron, y hasta gritaron en coro «¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!». Los cuestionamientos de los diputados no fueron tan fuertes, con excepción del morenista Pedro Villegas Lobo, quien le dijo a Estrada Ferreiro que ha sido grosero y déspota con los culiacanenses, lo que generará que la ciudadanía solicite un juicio político en su contra, y le advirtió que él con gusto lo arropará, y le recomendó que, si no va a cambiar esa actitud, que renuncie, y que él no representa a la Cuarta Transformación y nunca más la va a volver a representar.

Con todo. El que se fue duro y a la cabeza fue el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada, contra el alcalde de Ahome, Billy Chapman. En conferencia de prensa, dijo que es el presidente municipal más violento de Sinaloa, y hasta del país. Exigió a los diputados que aceleren el juicio político contra el alcalde ahomense debido a que este Gobierno es improvisado, ineficiente y corrupto, que no respeta a nadie. Subrayó que la gota que derramó el vaso fue la amenaza de uno de sus funcionarios hacia un periodista. Eso sí, como Acción Nacional se puso a la orden de la sociedad ante esas acciones y por la forma de gobernar de Billy Chapman.

A modo. Desde esta semana, los mazatlecos empezaron a ser bombardeados con llamadas a las líneas domiciliarias para hacer una encuesta sobre el desempeño del gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel. La primera pregunta define en mucho el sentido de la encuesta: ¿sabe usted que el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel aumentó la inversión en el rubro de la salud? Las únicas opciones de respuesta que tiene el encuestado es sí o no. ¿Es este el tipo de encuestas con las que se busca calificar el desempeño de los gobernadores? Con razón salen tan bien calificados y hasta presumen los resultados.

Necesidades. A las autoridades educativas les anda fallando la comunicación, según reconoció ayer el propio Álvaro Ruelas Echave, pues mientras que las madres de familia aseguraban que ya habían pedido ayuda a los Gobiernos municipal y estatal para que les ayudaran con la rehabilitación de las aulas, que literalmente se les están derrumbando en la secundaria de El Cerro Cabezón, en Guasave, el funcionario asegura que no habían recibido ningún planteamiento de este tipo. La misma situación —reconoció— tiene que corregirse con los jefes de los Servicios Regionales y los directores de los planteles, ya que todas las necesidades deben ser planteadas a ellos, y no enterarse de lo que pasa a través de los medios de comunicación. El detalle es que una vez que reciban tanto planteamiento, porque problemas hay hasta para repartir, habría que ver cuál es la atención o el seguimiento que se les da, pues prácticamente hoy en día actúan cada vez que les toman un plantel.

La crisis. La situación financiera por la que cruza el estado ha venido pegando muy fuerte en la región del Évora, pues la lideresa de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) del Évora, Elena Beltrán Villarreal, asegura que se avisora una caída muy fuerte de la economía, porque hay empresas que han bajado hasta un 50 por ciento las ventas, lo que es preocupante, debido a que hay una previsión de un cierre de negocios. El panorama no es muy alentador para los empresarios, porque hay muy poca venta y se prevé que no se pueda generar un repunte debido al cierre del año; sin embargo, es necesario el reforzamiento de las políticas para que no genere estos golpes a la economía.