Alerta. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, enfrenta uno de los problemas más serios en lo que va de su Administración, porque el Eje Federalismo se ha convertido en una gran bomba de tiempo a punto de estallar, y en cualquier momento puede aparecer otro socavón; afortunadamente ninguno ha causado muertes. El Gobierno municipal ya tiene un proyecto para remplazar toda la tubería y, de acuerdo con Estrada Ferreiro, necesitan alrededor de 450 millones de pesos para atender esta necesidad y evitar que haya socavones. El proyecto ya se encuentra en poder de la Comisión Nacional del Agua, cuyo titular, Rigoberto Félix Díaz, todavía no ha dado la luz verde para comenzar con la gestión de los recursos. La inversión que se tiene que hacer es bastante grande, y el Ayuntamiento no cuenta con los recursos para hacerlo, pero es urgente que se reemplace todo el sistema que corre por debajo del asfalto, de lo contrario, algún camión urbano o vehículo puede correr con la mala fortuna de caer en un socavón.

Nervioso. De repente, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, voló de nuevo a la Ciudad de México en compañía de su tesorera, Ana Ayala Leyva, bajo el pretexto de ir a negociar con los ejecutivos de Banorte el préstamo de 40 millones de pesos. Sin embargo, algunos dicen que el viaje es pura faramalla, porque en el fondo Chapman lleva una carpeta de dos mil firmas de apoyo de supuestos morenistas que entregaría al delegado de Morena en Sinaloa: el diputado federal Ignacio Mier. Se trata de las firmas de los mismos acarreados por sus funcionarios que hicieron el borlote en la asamblea del pasado sábado, en donde la delegada especial tuvo que suspenderla porque la amenazaron con arma de fuego. Chapman quiere demostrarle a Mier que tiene la fuerza en ese partido y de paso que le eche la mano para que los diputados morenistas voten la no procedencia del juicio político en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado. Unos más señalan que tanto viaje de Chapman con hombres claves del morenismo en la capital del país muestran su nerviosismo.

Red caduca. En Mazatlán, las continuas fallas en el suministro de agua potable han exhibido la vulnerabilidad de la infraestructura de servicios de la ciudad. Y es que en el último medio año no hubo mes que no reventara una de las líneas principales de abasto, lo cual ha pagado la ciudadanía con largos días sin el vital líquido. Lo anterior compromete el desarrollo de la ciudad y la inversión privada, pues no hay garantías de un buen servicio de agua potable. Ayer un amplio sector del puerto se encontraba de nuevo sin agua; en tanto, el presidente municipal, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, presumía en Playa del Carmen, Quintana Roo, los avances que, según él, ha logrado su Gobierno en Mazatlán.

El informe. Mañana a las 12:00 horas del día se tiene previsto que en Guasave rinda su primer informe de labores la alcaldesa Aurelia Leal López en el centro cultural del malecón María del Rosario Espinoza. Aunque la mandataria ha presumido como principal logro la reducción de la deuda pública en cerca de 70 millones de pesos tan solo durante este año, que por cierto no dice cómo lo han logrado, además de las negociaciones que se han tenido con la empresa PASA y que, por cierto, al parecer ya fracasaron al haber suspendido el servicio tras una cuantiosa deuda, el comentario generalizado es sobre lo poco que informará en cuanto a obra pública, pues no se ha realizado ninguna obra de gran impacto fuera de la rehabilitación del estadio Francisco Carranza, que estuvo a cargo del Gobierno federal.

Expectativa contra realidad. El secretario estatal de Turismo, Óscar Pérez Barros, asegura que este fue el mejor verano en derrama económica en el estado, y que el turismo es la economía del futuro, por lo que ayer de nuevo visitó Guamúchil para conocer las experiencias de las personas que reciben capacitación en atención y servicio. Ayer le tocó el turno al personal de los cuerpos de auxilio y corporaciones, pero por más que el secretario se esmeró en exponer las bondades de la cuarta economía, no despertó mucha participación de la audiencia. ¿Será que los discursos de los funcionarios siguen siendo exacerbados y contrastan con la realidad de lo que se vive? Porque en el caso de Guamúchil ya son varios representantes de sectores que exponen el mal panorama económico que se vive, y la derrama económica que genera la actividad turística no tiene el gran impacto que se proyecta.