Tercer Piso

Más difusión. Son desgarradores los testimonios de víctimas de extorsión telefónica. Aunque la autoridad ha alertado sobre estos vivales, hay muchas personas que no tienen acceso a la tecnología y no se informan a tiempo sobre este delito. En este tema se requiere una fuerte campaña por todos los medios para evitar que reos de Tamaulipas u otros estados dejen sin dinero y afecten la tranquilidad de muchas personas, que por amor a sus hijos se convierten en víctimas de este delito. Lo más lamentable es que delincuentes desde las prisiones puedan realizar por horas estas llamadas de extorsión sin que ninguna autoridad los frene.

Unidad. De un modo u otro, el ascenso de la exdiputada local Fernanda Rivera como líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI en Ahome envió el mensaje de unidad, porque ayer en su toma de protesta estuvieron los líderes de los grupos internos. De hecho, Rivera llegó impulsada a esa posición por unos actores priistas que hicieron su propuesta ante el presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés. El propósito fue que hubiera pluralidad en la dirigencia para estar todos representados, ya que el exdiputado federal Bernardino Antelo Esper tiene ya posiciones importantes en el liderazgo priista; y el subsecretario de Planeación y Vinculación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno, quería a Aladi López, de la Villa de Ahome. Por eso, dicen los priistas que la decisión del presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, y de la diputada local Gloria Himelda Félix fue acertada. En realidad, a todos les conviene caminar en la unidad hacia el 2021, sea el candidato que sea. Unos y otros se van a necesitar para ganar, porque, de lo contrario, ni la van a oler.

Alerta. Una crisis económica y social se cierne sobre los campos pesqueros del sur de Sinaloa. A menos de un mes de que inició la pesca del camarón, esta se encuentra casi agotada. Los cooperativistas de Mazatlán, Rosario y Escuinapa reportan capturas ínfimas. Algunos regresan de las largas jornadas con apenas 50 kilos de producto. La situación tiene serias implicaciones sociales para los municipios, pues la pobreza de los pueblos pesqueros se traduce en desempleo, inseguridad y marginación. La tarea será para el secretario de Turismo en el Estado, Sergio Torres.

No les apetece. En Guasave resulta raro que ningún concesionario del transporte quiera ponerse las pilas para entrarle al programa de renovación de unidades que apenas este año inició el Gobierno del Estado a través de dicha Dirección. Según Feliciano Valle Sandoval, director de Vialidad y Transportes en el estado, Guasave no tiene el número de usuarios requerido como para hacer costeable dicha compra y no batallar con los pagos; sin embargo, resulta extraño que hay otras zonas como Guamúchil que, siendo aun más pequeño que Guasave, sí le hayan entrado a esta dinámica, donde el más beneficiado ha sido el usuario del transporte urbano. También resulta raro que el propio funcionario, quien es concesionario, tampoco le haya entrado al programa, aunque sí se vería raro que solo él trajera nuevos camiones, aprovechando los beneficios de este programa.

Sin revancha política. Desde hace tres meses, los jubilados del Ayuntamiento de Mocorito se encuentran en la espera del pago de su retiro, el cual ya cumplió tres años, y desde entonces no tienen respuesta, y lo que buscan es llegar a un acuerdo. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, dio la cara con respecto a este tema y dijo que este retraso en la falta de pago no es por cuestión política, sino por la situación económica por la que cruza el municipio debido a que a estas alturas consideran que no pueden hacer derogaciones que afecten de manera directa las finanzas, pero que se encuentran en toda la disponibilidad de entrar a un diálogo.