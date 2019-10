Rendir cuentas. Tras el fallido operativo que cobró vidas inocentes en la ciudad de Culiacán, en el Gobierno federal investigan a todos los que estuvieron involucrados en la toma de decisiones de las acciones para capturar a Ovidio Guzmán López, y que derivó en enfrentamientos a balazos y bloqueo de vialidades. Uno de los responsables de la seguridad nacional es Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien tiene una cita pactada en la Cámara de Diputados para el jueves 31 de octubre. El PAN solicitó adelantar esta comparecencia para que explicara los hechos violentos en Culiacán, pero fue frenada por la fracción de Morena. Faltan nueve días para esa comparecencia, y hay muchas voces que piden su renuncia como el principal responsable de la seguridad en el país.

Sergio Torres «tiene otros datos». Mientras pescadores de altamar y de bahías del sur del estado reportan una pésima temporada por las bajas capturas, el secretario de Pesca de Sinaloa, Sergio Torres, indicó todo lo contrario: todo está muy bien y no solo hay buena producción, sino hasta de tallas grandes. Incluso —dijo—, a pesar de que todo era positivo, no era tiempo de echar campanas al vuelo, y se esperaría un mes. Lo raro es que los hombres de mar tienen un reporte mucho menos alegre. Aseguran que se cansan de tirar y tirar las atarrayas y sacarlas vacías, pero el reporte oficial, para el Gobierno, es que salen llenas de camarón.

Por adelantado. Por si sí o por si no, el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, entregó ayer su primer informe de Gobierno al cabildo en medio del desprestigio y el rechazo de la mayoría de ahomenses por la falta de resultados y su forma autoritaria de dirigir los destinos del municipio. De hecho, adelantó esa obligación que tiene a la resolución que dará mañana la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado sobre si es procedente o no que las solicitudes de juicios políticos en su contra sigan su curso legislativo. Algunos señalaron que el primer informe lo entregaría el jueves, pero como anda «paniqueado» por no saber con certeza si va a librar o no el acto, lo adelantó. Esa decisión se fundamenta en que si los diputados locales de la citada comisión le dan para adelante, llegaría a su primer informe con esa sombra e incómodo. Por lo demás, los ahomenses no necesitan del informe para saber cómo ha gobernado Chapman. ¡Ah!, eso sí, la rendición de cuentas al pueblo la hará el viernes en El Colorado.

¿Termina el romance? La que dice que ya se desencantó de la labor que ha hecho el secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, es la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López. En los pasillos del Palacio Municipal se comenta que la mandataria se ha percatado de algunas acciones en las que ha incurrido el funcionario en mención que no fueron de su agrado, por ello dice que ha tomado cierta distancia del citado personaje. Desde que el Gobierno de Leal López inició, se había señalado que era mucha la autoridad y las facultades que se le concedieron a Guerrero Sánchez, esto como recompensa porque el doctor de profesión fue de los que más impulsó su campaña, donde incluso él la coordinó. Habrá que ver en qué desemboca esta situación. Lo que sí parece un hecho es que esa confianza que la presidenta municipal le tenía a su segundo al mando parece ya haber quedado en el olvido.

Da la cara. El secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Óscar Pérez Barros, habla del tema de la violencia que se vivió en días pasados en Culiacán, y resalta que, como funcionarios, al igual que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, le están haciendo frente a la situación, ya que Sinaloa es mucho más que violencia, pues tiene maravillosos lugares que destacar, y por tal motivo seguirán fuerte promoviendo el programa Viajando Puro Sinaloa, y las actividades programadas no se suspenderán. Pérez Barros no le saca la vuelta al tema de la delincuencia, pero señala que los encargados de la seguridad serán los que en su momento detallarán lo que realmente pasó, pero se debe reconocer que el estado de fuerza de Sinaloa fue rebasado, y por mucho.