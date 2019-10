Castigo. Han pasado seis días de las balaceras en Culiacán, y en el Congreso del Estado se unieron los grupos parlamentarios y los diputados sin partido político para enviar un mensaje de condena por los hechos violentos ocurridos, y coincidieron en exigir una investigación para deslindar responsabilidades, así como revisar y modificar las estrategias para combatir la delincuencia. Estos posicionamientos se dieron en la sesión ordinaria de ayer, y el lunes en la noche el gobernador Quirino Ordaz Coppel se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, cuyo tema central fue lo ocurrido el pasado jueves. La exigencia por saber quién o quiénes fueron los responsables del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán cada vez toma más fuerza.

Encuentro fortuito. El delegado regional de las Redes Sociales Progresistas, Gerardo Vargas Landeros, compartió en su Facebook una fotografía con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y la esposa de este, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, con quienes coincidió en un restaurante de la capital, con el comentario «agradable coincidencia con el Sr. Gobernador Quirino Ordaz y su Sra. esposa Rosy de Ordaz».

¿Y la calidad? Por segunda ocasión, contratistas que realizan los trabajos del colector Degollado abrieron el pavimento de la calle Hidalgo, en el mero centro de la ciudad. Sin embargo, el municipio desconoce el motivo de esta apertura en un tramo cuya obra, se supone, ya había sido concluida. Incluso, el director general de Obras Públicas, Carlos Grandío, dijo que, una vez más, el Gobierno del Estado no les pasó el reporte de estos trabajos. Pero que no haya comunicación no es lo grave, sino que los mochitenses empezaron a preguntar cómo es que rompen el pavimento en una obra recién concluida. ¿Acaso la última inundación en ese sector dejó ver las fallas en este nuevo colector? ¡Si la obra no costó 5 centavos y es un compromiso directo del gobernador Quirino Ordaz para evitar la inundación en el sector centro de Los Mochis!

Movido. El alcalde de Rosario, el panista Manuel Antonio Pineda, mantiene una verdadera cruzada por acopiar la mayor cantidad de recursos posibles para el municipio. Ya dijo que está dispuesto a comparecer ante el Congreso del Estado para exponer la situación verdaderamente difícil que enfrenta el Ayuntamiento. Luego viajó hasta la Ciudad de México para reclamar ante la SHCP los recursos que le corresponden (cerca de 15 millones de pesos) del fondo para la minería. Ayer, el presidente municipal posteó en su cuenta oficial de Facebook algunas fotos de la protesta que realizó en la capital de la República para que la federación asigne mayores recursos a los municipios, acompañado por un nutrido grupo de alcaldes de todo el país inconformes con los recortes.

Ya les llovió. Por el rumbo de Sinaloa municipio resulta muy raro que a cuatro meses ya de que el gobernador dio el banderazo para realizar la obra de ampliación del malecón, sigan sin mover una sola piedra. Aunque aseguran que la tardanza no tiene nada que ver con los permisos de impacto ambiental que se tenían que liberar ante la Semarnat, el problema podría ser ese, por aquello de que ya en otras ocasiones se les ha dormido feo al iniciar obras, sin siquiera hacer los estudios de impacto ambiental pertinentes, pues no es cosa menor, ya que el río Petatlán se afectaría en su ecosistema, pero los sinaloítas lo ven bien por aquello de que quieren seguir impulsando el turismo. ¡Vaya situación!

La búsqueda de candidatos. La mañana de ayer, el presidente del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, se reunió con dos exfuncionarios, Flavio Fernando Sánchez Rivera, exalcalde sustituto de Salvador Alvarado, y Jaime Antonio Sánchez, exdelegado de Economía en Sinaloa, cuya reunión despidió el peculiar olor rumbo al 2021. El presidente del PT asegura que por el momento se encuentran solos, aunque no descartan una alianza con el Partido Verde y con Morena, debido a que tienen varios años siendo un partido aliado a López Obrador.