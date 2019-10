A una semana. Hace ocho días Culiacán se convirtió en un infierno. El operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López generó balaceras por toda la ciudad, que le robó la paz y tranquilidad a los habitantes de la capital sinaloense, y también enlutó al menos a una docena de familias que perdieron a un ser querido. A una semana de uno de los peores días de violencia que se recuerde en la ciudad, todavía no se deslindan responsabilidades por estas acciones precipitadas, que terminaron por arrodillar al Gobierno federal ante el Cártel de Sinaloa, que demostró que tienen mayor capacidad de organización y de poderío que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que fueron los que ejecutaron el operativo. Todavía no cae nadie de la federación por este garrafal error que causó muertos y heridos.

Cero y van dos. Sin explicación alguna, tres diputados locales no se presentaron a la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, por lo que las solicitudes de juicio político contra el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no se resolvieron otra vez. La explicación en la pasada sesión fue que requerían de más información, pero ahora ni se sabe por qué no se presentaron el diputado perredista Édgar González y las diputadas morenistas María Victoria Sánchez y Flora Isela Miranda, con lo que no hubo quorum. Solo se presentó la diputada priista Ana Cecilia Moreno y el presidente de la citada Comisión, Horacio Lora, que para acabarla de amolar no quiso ni hablar del tema, a varios le extrañó su conducta. Algunos dicen que la ausencia de González, Sánchez y Miranda fue premeditada, pero cuestionado porque se nota que no les interesa sacar adelante los asuntos legislativos pendientes. Así, los promovedores de los juicios políticos y los ahomenses tendrán que esperar hasta que los diputados locales quieran cumplir con su responsabilidad.

Claridoso. En Mazatlán se inauguró ayer la Expo Industrial Canacintra 2019, y el líder nacional de esta organización, Enoch Castañedo Pérez, no desaprovechó la oportunidad para hacer un reclamo a la Administración federal que preside Andrés Manuel López Obrador. Ante industriales de todo el país criticó que el mandatario nacional no quiere entender que sin inversión no hay riqueza, ni trabajo y bienestar. El líder industrial ve riesgos para el país, y no duda en ponerle nombres y apellidos.

Juzgados. El que no se quiso quedar con la culpa y mandó un comunicado a los medios de comunicación diciendo que es inocente de toda acusación, es el diputado federal del Distrito 04, Casimiro Zamora Valdez, quien aseguró que estando en plena discusión de la Ley de Ingresos y Miscelánea para el Ejercicio Fiscal del 2020, un diputado, que es ajeno a la Comisión de Recursos Hidráulicos, sin consenso ni autorización de los integrantes de dicha Comisión, subió a presentar una reserva sobre la Ley Federal de Derechos que implicaba aumentos de tarifas de agua para el uso y derecho de agua para riego, lo que tendría un fuerte impacto en actividades agropecuarias y acuicultura; y, por supuesto, causó gran revuelo en todo el estado. La acción sin duda hubiera perjudicado la de por sí ya dañada actividad agrícola de la entidad, y claro que les genera un daño político, pues habían pregonado que no habría nuevos impuestos, y menos en contra de los que menos tienen.

La desilusión. Otro gancho más al hígado aseguraron los productores que fue la autorización del incremento a la tarifa de agua de uso agrícola. El presidente del módulo de riego 74-1, Wilfrido Bejarano Lerma, dijo que era lo único que les faltaba para acabarlos de amolar, y reconoció que ya ve un interés por querer afectar de manera directa al campo, porque primero se considera un ajuste en el presupuesto, luego las indefinición de precios para la comercialización, lo que lleva a un hundimiento porque no se tiene ningún producto que sea redituable, lo que provoca que los productores agrícolas vivan en la incertidumbre y lleguen a pensar que lo que quiere el Gobierno con sus acciones es desaparecer la agricultura.