¿Y el fiscal? Han transcurrido ocho días de las balaceras en la ciudad de Culiacán, y el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, no ha dado la cara a la ciudadanía para explicar lo ocurrido en las inmediaciones de su despacho. La única ocasión que ha sido visto Ríos Estavillo fue la mañana de viernes en el Salón Gobernadores, adonde acudió a la reunión del Gabinete de Seguridad, pero en la rueda de prensa no intervino. Si bien el caso fue atraído de inmediato por la Fiscalía General de la República y coadyuva con ellos en las investigaciones, la información proporcionada por esta dependencia ha sido tardía, hasta que la noche del miércoles, por medio de un comunicado de prensa, dieron una relatoría de los hechos, en donde confirman trece personas fallecidas, cuatro lesionados y 54 denuncias por robo de vehículo. Ríos Estavillo ha tenido una actuación gris, y se justifica en su autonomía y en sus interpretaciones de las leyes para no intervenir, con todo y que el ataque haya sido contra sus oficinas y que se puso en riesgo a todo el personal que depende de él que se encontraba dentro del inmueble al momento de la balacera.

Investigado. Como una bomba cayó entre los allegados mochitenses del delegado de los Programas Integrales Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, el hecho de que aparezca en la lista de los diez superdelegados investigados por la Secretaría de la Función Pública por el posible uso irregular de los programas sociales. Algunos interpretaron que esto no es cosa menor, porque fue la propia secretaria de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, la que reveló esa información. No se dio a conocer quién denunció a Montes Salas, pero se han alzado voces de que entregan los apoyos bajo condicionamiento político en Sinaloa. No se sabe si la investigación va a iniciar o va avanzada, pero el caso es que se habla que eso inquietó al propio Montes Salas, quien aunque dice que no tiene aspiraciones por la gubernatura, algunos lo ven con posibilidades para meterse en la pelea por la candidatura de Morena para esa posición; o ya mínimo por la alcaldía de Ahome.

Fuego amigo. El miércoles 30 de octubre, la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, entregará un informe al Congreso del Estado sobre las indagatorias hechas en torno a la supuesta autorización irregular de permisos para construir torres departamentales en zonas cuyo uso de suelo es unifamiliar. La funcionaria adelantó ayer que en el informe se demuestra que la Administración que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres pudo haber cometido algún tipo de delito. Todo esto son los preparativos de la comparecencia para la cual se ha citado al morenista en el Congreso del Estado. La cita está agendada para el próximo 6 de noviembre.

Ya ni la amuelan. Los módulos de riego en Guasave pareciera que traen de baja a los productores, como si ellos fueran los culpables de la situación que este año se registró con la baja captación de agua en las presas, que motivará una restricción en el líquido para riego que se les habrá de dotar. Resulta que además de que se podría llegar a restringir hasta en un 50 por ciento el establecimiento de maíz debido a la falta del vital líquido, algunos de ellos, si no es que todos, están encareciendo aún más la cuota que deben aportar los productores para tener derecho a este servicio. De esta manera, los productores sentirán como si les hubieran aplicado el famoso impuesto al uso de agua que habían propuesto los morenistas, pero aquí en lo corto, desde sus respectivos módulos. De esta manera, queda aún más castigada la actividad agrícola, la cual iría directo al fracaso de un nuevo ciclo agrícola.

Las críticas, para después. Fue evidente la falta de análisis crítico de parte del cuerpo de regidores en la presentación del Primer Informe de Gobierno del alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez. La mayoría avaló los resultados presentados, y solo algunos hicieron comentarios de exhorto a mejorar los pendientes. En el acto protocolario, ningún regidor se atrevió a diferir, y el silencio fue total, incluso hasta los ediles de oposición y quienes durante el año emitieron constantes señalamientos respecto a diversas acciones de la Administración mantuvieron el protocolo, guardaron la compostura y se reservaron las críticas para después.