Parálisis legislativa. Como nunca en su historia, el Congreso del Estado está convertido en una «congeladora» de iniciativas, que tiende a crecer más por la improductividad e irresponsabilidad de los diputados locales, que no acuden a las reuniones de comisiones que son convocados para elaborar dictámenes. El caso más reciente ocurrió ayer, en la Comisión de Educación Pública y Cultura, donde la presidenta Flor Emilia Guerra Mena y la secretaria Guadalupe Iribe Gascón fueron las únicas que acudieron, y por falta de cuórum no pudieron iniciar la reunión. Pero esto ya ha ocurrido en otras comisiones, como en la de Planeación y Desarrollo, Vivienda y Justicia, que han tenido muy pocas reuniones por esta misma situación; y hasta ha ocurrido en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, por donde pasan todos los dictámenes. De ahí la improductividad legislativa.

El equivocado. Ya ni la amuela Iván Ayala Bobadilla, diputado federal morenista de Ahome, en el caso de la iniciativa para aumentar el cobro del uso de agua agrícola. Cuando tuvo una reacción virulenta y enérgica el hecho de que él haya votado en favor, defendió su posición bajo el argumento de que no se iba a aumentar mucho a los pequeños productores y que era para que no hubiera derroche del vital líquido. Sin embargo, ahora salió con que no leyeron completamente la iniciativa y que se equivocó al votar en su favor. Si no la leyó completa y si no sabía bien su contenido, ¿por qué la votó en forma positiva? Ayer fue sincero con los dirigentes de las organizaciones de la iniciativa privada al confesar todo eso, pero algunos no se van con la finta de que ellos fueron los que le pidieron a los senadores que la rechazaran, que les enmendaran la plana. Lo que pasa es que no les quedó de otra más que dar marcha atrás por la presión de los productores. Que no le haga al cuento.

¿A qué le teme el alcalde? Esa es la pregunta que se hacen los ciudadanos de Mazatlán, luego de que en torno al Ayuntamiento se instalara un amplio dispositivo de seguridad por el primer informe de Gobierno que presentó ayer el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. La zona vigilada abarcó las calles aledañas, se instalaron arcos detectores de metales y se cerró el flujo vehicular. Algo así no se veía desde la última visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Petición. Ayer se reunieron algunos de los integrantes de la Intercamaral en Guasave, y el tema principal que abordaron fue el de la basura. Sin embargo, no todo fue para echar tierra al Gobierno, sino más bien inclinaron la balanza y la opinión a favor del municipio, quien, como ya se sabe, tiene una guerra encarnizada con la empresa PASA, quien suspendió el servicio por cuarta vez desde el pasado miércoles 16 de octubre. Entre otras cosas, los empresarios que integran este organismo se comprometieron a lanzar un exhorto al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel para que por medio de su figura se puedan agilizar los trámites para que el municipio opere el nuevo relleno sanitario, que prevén consolidar formalmente en El Mezquitón. Habrá que ver qué tan efectiva resulta la petición y si consiguen la respuesta esperada.

Que no es descabellada. Luego de la iniciativa de Morena, el pleno de San Lázaro aprobó un mayor cobro a los derechos del uso de agua en la Ley Federal de Derechos, y luego lo turnó al Senado como parte de la Ley de Ingresos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que enmendarían la plana a los diputados federales, lo que ocurrió el día jueves 24 del mes cuando el pleno del Senado rechazó esa propuesta. Pero el diputado federal Fernando García Hernández está en la lista de los que avalaron este duro golpe a los agricultores, y aseguró que la propuesta no es descabellada, pero los agricultores no piensan lo mismo, sino todo lo contrario. Sin duda, el diputado no será bien visto por los productores luego de esta declaración, y menos cuando viene y les dice que defenderá sus derechos.