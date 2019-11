Tercer Piso

Presupuesto. El epicentro de la política se vivirá durante los próximos diez días en la Cámara de Diputados, donde los legisladores aprobarán el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, y hoy más que nunca las necesidades son más grandes que los recursos con los que cuenta el Gobierno federal, que ha enfocado su política en los programas de Andrés Manuel López Obrador, y en el primer año se dejó de apoyar a los sectores productivos del país, en especial al campo. Los diputados federales sinaloenses, junto al presidente de la Comisión de Agricultura y el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se reunieron con productores sinaloenses, quienes les entregaron una propuesta de reasignación por 30 mil millones de pesos, con el compromiso de apoyar al campo para el próximo año. Se vienen días de muchas gestiones y presiones por más recursos.

¡Qué protector! El senador sinaloense Mario Zamora Gastélum presentó una iniciativa para elevar las penas de seis meses a cinco años de prisión y multa de 200 a 2000 UMA (unidad de medida de actualización) a quienes críen, entrenen, posean, transporten, compren, vendan, organicen, promuevan, anuncien, patrocinen y administren peleas entre dos o más animales de la misma o distinta especie, además de castigar con seis meses a cuatro años de prisión a quienes realicen cualquier acto u omisión de maltrato o crueldad contra cualquier animal doméstico, en cautiverio o en vida silvestre. No cabe duda de que el legislador mochitense anda en todo. Menos mal que ahora su propuesta tiene más lógica, no como cuando fue blanco de críticas y memes al pedir que «una cervecita» en horas laborales no fuera faltar a la ley.

Crecimiento. Mazatlán vive un reposicionamiento turístico que fue proyectado durante la recién culminada 25 edición de la Fiesta Amigos. El secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, ha expuesto cifras relevantes de ello. Por ejemplo, 2 mil 200 habitaciones se encuentran en construcción, las cuales se sumarán a los 12 mil 795 cuartos de hotel activos. En esa dinámica, Hotel Comfort Inn abrirá sus puertas en junio del 2020, con 168 habitaciones. También anunció la llegada de nuevos vuelos directos de las ciudades canadienses Edmonton, Abotsford, Calgary y Vancouver, por medio de West Jet y Swoop; así como de Ottawa, Victoria y Quebec, por parte de Sunwing. Pérez Barros aclaró que Mazatlán cerrará el 2019 con 3.5 millones de visitantes, en los cuales se incluyen los que arriban en los cruceros.

Golpeteos. Ayer le tocó comparecer ante el Órgano Interno de Control a la exalcaldesa de Guasave Diana Armenta. Muy puntual llegó a la cita, y aunque la comparecencia fue de carácter privado, al salir se mostró abierta a dar declaraciones a los medios de comunicación, en gran parte porque la expectativa y los rumores en torno al motivo que la llevó ante dicho organismo fue mucho mayor que el calibre del acto por el que fue cuestionada. Todo se trató sobre la falta de atención y respuesta a una solicitud de acceso a la información que presentó un ciudadano de la comunidad de Bachoco, quien pedía conocer datos sobre la nómina de la comisaria y sobre las obras públicas con las que se benefició al lugar. Lo polémico es que el viernes que se filtró la información respecto a este citatorio no se dieron detalles sobre el motivo por el que se le requería, evidentemente la política interpretó esto como un acto de alevosía para generar controversia a su alrededor. Nadie molesta a los muertos, y en política tal vez hay quienes no la consideran como un cero a la izquierda.

Se niegan a morir. Tras perder el registro como partido al no completar el porcentaje requerido durante la votación del proceso electoral anterior, miembros de Encuentro Social buscaron rescatar el registro, pero ahora de un nuevo partido político, el cual se llama Encuentro Solidario, por lo que han venido presentado cada uno de los requerimientos que el Instituto Nacional Electoral establece para darles el registro a nivel nacional, y que tienen hasta el mes de junio para que el INE determine. Juan Cancino, vocal de la Junta Distrital 3 del INE en el municipio de Salvador Alvarado, asegura que se encuentran trabajando en este proceso, en donde organizaciones religiosas y de magisterio han manifestado mayor interés.