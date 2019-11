Tercer Piso

Sin patrullas. El Taller Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Culiacán se han convertido en un cementerio de patrullas, donde se ven unidades con cristales rotos, sin llantas ni motor, y totalmente desmanteladas; y los vehículos que están en funciones están próximos a terminar igual, porque tienen muchas fallas mecánicas y con llantas muy desgastadas, situación que los policías municipales han denunciado. Como nunca, la Policía Municipal opera con muchas carencias, mientras que los delincuentes cada vez cometen más ilícitos.

Tiene su corazoncito. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, estuvo en Los Mochis. Sin querer queriendo, mostró su interés por seguir al frente de la Rectoría de la UAS: en reelegirse, pues. Dice que la reelección es necesaria, que un rector aprende el camino, conoce las puertas, y que los primeros cuatro años, cuando ya lo entiende, sale: «Ya sabemos dónde hay que tocar tres veces, dónde hay que patear la puerta y dónde hay que ponerse un lado; en cuanto se abra, meterse». En un segundo periodo el rector aplica todo lo que ha aprendido. Mira, pues, ¡qué sacrificado!

Quieren certeza. Hoy, decenas de vecinos convocados por el Movimiento Amplio Social Sinaloense, que dirige Miguel Ángel Gutiérrez, protestarán en las oficinas del Gobierno estatal en Mazatlán. Exigen que se dé celeridad a los procesos para la regularización de terrenos y viviendas en más de 27 colonias. Los inconformes irán apoyados por el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Flores Segura. Él mismo se ofreció a apoyar el movimiento, cuando, ayer, los inconformes protestaron en el Palacio Municipal para exigir la atención del Gobierno municipal. Al parecer no tuvo mejor argumento para calmar los ánimos de los colonos inconformes.

De remate. El dictamen que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que fue aprobado en la Cámara de Senadores, a propuesta de la legisladora de Morena Jesusa Rodríguez Ramírez, daría al traste con lo que se ha logrado avanzar en lo que a producción y tecnificación se refiere, según han dicho algunos representantes agrícolas de la entidad. Ayer, el presidente del Comité Campesino número 8 en Guasave dio su punto de vista sobre el tema, y además de dar a conocer las razones por las que no comparten de lleno dicha propuesta, pues reconocen que sí se debe proteger la esencia del maíz nativo de México, no debería establecerse esa rigurosidad, considerando que eso los llevaría a un desplome considerable en la producción que se ha logrado en la entidad. Dicho de otro modo, refirió que los diputados y los senadores no están conectando mucho el cerebro con su habla, pues han sido más los perjuicios que se advierten para el campo mexicano, muy lejos de lo prometido en campaña.

Lo contradictorio. El subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado, Rigoberto Mejía Samaniego, sostuvo una reunión con comisariados ejidales y productores de Mocorito con el objetivo de apoyar con aproximadamente 6 mil pesos a cada uno de los productores de cacahuate para que se apliquen en la siembra. Sin embargo, al día siguiente, el alcalde Guillermo Galindo Castro no se encontraba debido a que —dijeron— había salido a la ciudad de Culiacán a gestionar apoyo para los cacahuateros: caso contradictorio. Entonces, no se enteró de que personal del Gobierno del Estado ya había sostenido una reunión con los productores para abordar este tema. Será que el presidente del CNC, Alfonso Acedo, no le informó de este apoyo que lograron o es una muy rara estrategia de Galindo Castro de buscar más recursos.