Tercer Piso

Motín morenista. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado ha llegado al límite de su crisis interna, al grado de que catorce de sus diputados se amotinaron e intentaron dar un «golpe de Estado» para destituir a su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, y nombrar en su lugar a Cecilia Covarrubias González. Entre las versiones que trascendieron en el recinto legislativo para llegar a esta acción está que había molestia de muchos legisladores porque su lideresa parlamentaria no les repartía ni les informaba sobre el recurso que maneja la bancada, además de que no los dejaba participar y hay malos tratos hacia algunos diputados. A la Mesa Directiva se entregó un documento firmado por catorce legisladores morenistas; aunque minutos más tarde presentaron otro firmado por cuatro que se habían desistido de firmar el documento inicial. Ante esto, Covarrubias González denunció presiones para que se retractaran. Nunca en la historia del Congreso había ocurrido algo parecido, y todo por la falta de oficio político y liderazgo en la bancada de Morena, y serán ellos quienes decidan quién será su coordinador, porque luego de haber cambiado de opinión cuatro de ellos, Cecilia Covarrubias tiene el apoyo de diez diputados; Graciela Domínguez, de once; y está pendiente Ocadio García Espinoza, quien no ha acudido a la sesión por problemas de salud. Así va la Cuarta Transformación en el Congreso del Estado.

Día clave. Los productores de trigo y maíz del valle de El Carrizo y de otras regiones de Ahome esperan este día con ansias para saber si el dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, va a cumplir o no la palabra empeñada al secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, de que les iba a pagar la mitad de la deuda que tiene con ellos por la entrega de sus cosechas, que va para seis meses, y por la tardanza le tomaron las oficinas y las bodegas; y la otra parte se las pagaría el próximo viernes. De no cumplirse el compromiso, sería un golpe fatal para los productores, que han dado muestras de ir hasta sus últimas consecuencias, pero también de madurez, y aun en momentos difíciles de la lucha han actuado de buena fe. Por eso, los líderes de los productores, Aristeo Verdugo y Martín Castro, tienen claro que este día es clave para conocer el derrotero que va a tener el problema.

Una esperanza. El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel se comprometió ayer a iniciar una labor de gestión para que el Congreso de la Unión incremente el presupuesto a la pesca. La partida para el apoyo de esta actividad productiva ha pasado de los 4 mil millones de pesos a los mil 200 millones de pesos en unos cuantos años. Los efectos han impactado a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, a Sinaloa se le recortó el 100 por ciento de los apoyos federales para el programa de empleo que se implementa durante el periodo de veda. El compromiso del gobernador llega en un momento en el que la actividad pesquera de Sinaloa vive uno de sus peores momentos. Las capturas en altamar se han reducido en casi un 40 por ciento, y la misma reducción se tendría en las exportaciones.

Denuncia en el Congreso. El tema de las presuntas amenazas por parte del secretario del Ayuntamiento de Guasave, José Luis Guerrero, hacia el expresidente del Partido Encuentro Social Julio Cervantes, así como el supuesto enriquecimiento ilícito de la alcaldesa Aurelia Leal, que acusó ante los medios dicha persona, llegó ayer al Congreso del Estado, al presentarse Julio Cervantes en el recinto para presentar una denuncia pública contra ambas figuras del Gobierno guasavense, esto después de haber actuado formalmente contra ellos ante el Órgano Interno de Control en el municipio. El documento dirigido a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado establece que interpuso formal denuncia contra ambos por hechos que a su ver representan faltas administrativas graves en perjuicio de la Administración municipal. Más allá del pronunciamiento, se desconoce si desde el Congreso local se vaya a iniciar alguna investigación del caso, considerando que la propia dirigencia del partido dio esta misma semana el espaldarazo a la alcaldesa Aurelia Leal López.

En el análisis. El diputado federal Fernando García Hernández, luego de que los productores del Évora se mostraran inconformes y en rechazo total a la intención de incrementar la cuota de agua de uso agrícola y le dijeran que ojalá no consumiera tortillas en su vida, ha buscado hacer ver que él se ha mostrado en contra de esta intención, tanto que hasta muestra imágenes, y comparten sus seguidores el rechazo. Es tanta la preocupación que le ha generado haber causado esta imagen, que a más de alguno le ha mandado a decir que buscará con su gestión respaldar el campo para que no tenga mayor golpe en el presupuesto, como los ya recibidos.