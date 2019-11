Tercer Piso

Rebelión. Los campos pesqueros en el estado están a punto de arder por la molestia de los pescadores con el Gobierno del Estado, que les adeuda diez millones de pesos de diferentes programas, como para adquirir combustible para sus pangas y artes de pesca, que ellos compraron a crédito, pero no han podido pagar, y los proveedores prácticamente los están correteando para que paguen, y en el Gobierno del Estado solo les dan largas. La molestia creció luego de la reunión que sostuvieron el pasado jueves con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, en donde les plantearon esta situación, pero no hubo compromisos del mandatario estatal para cubrir esos adeudos, que a los pescadores los están ahogando. De acuerdo con los trabajadores del mar, el secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, solo los hace dar vueltas, pues tampoco les da una fecha para que les paguen, por lo que analizan tomar medidas drásticas, hasta lograr el objetivo.

Ambición. Con la espada clavada por quedar frustrada su intención de ser la nueva coordinadora de los diputados locales de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, lo cual ya lo había cantado, Cecilia Covarrubias va por Graciela Domínguez. Dicen que la diputada mochitense ya no tiene retorno, tomando en cuenta lo que ha expresado de manera pública en torno a Domínguez, de quien ahora habla pestes muy diferente a días pasados, incluso al día en que rindió su informe legislativo en Los Mochis. Unos cuántos días, y todo cambió. Así, Covarrubias seguirá atizándole a la olla, hasta lograr la mayoría del grupo parlamentario para destituir a Graciela Domínguez con el respaldo de los otros diputados, sobre todo los ahomenses, Jesús Palestino, Rosa Inés López Castro y Juan Ramón Torres Navarro.

¿Y la ayuda? En las zonas estuarinas de Rosario y Escuinapa hay una verdadera crisis social. La mortandad masiva de peces ha paralizado la actividad pesquera, y más de 1300 ribereños se encuentran sin trabajo desde hace casi quince días. Será el miércoles cuando la Coepriss, dé a conocer el análisis final de los muestreos. El fenómeno ha provocado la pérdida de casi 17 toneladas de producto marino. En tanto, los pescadores urgen a los tres niveles de Gobierno algún tipo de apoyo emergente.

Dijo Chuy que siempre no. La que levantó ruido en redes sociales al hacer un agrio reclamo a su dirigente estatal, Jesús Valdés Palazuelos, fue la abogada y exregidora guasavense Adriana Valenzuela, quien al percatarse de la entrevista que le hicieron para un programa sabatino y difundirlo en internet, le escribió: «Qué lástima que lo de mi toma de protesta como jurídica haya sido un error. Hay mucho que hacer como oposición. Saludos, Jesús Valdés», hecho que había sido en junio, y dicen que después le dijeron que siempre no, aun cuando ya hasta le habían tomado protesta como jurídica del PRI en Guasave. Luego se supo que la reversa se dio para que continuara como jurídico del partido Francisco Rangel Serrano. Seguramente de este tema sabe mucho Felipe Camacho, dirigente municipal del tricolor, así como la secretaria general Águeda Valenzuela, quienes, por supuesto, no hicieron ningún comentario.

La rebeldía. Ahora sí, de manera oficial y sin andar por lo oscurito, un grupo de maestros pertenecientes a la Sección 53 del SNTE se reunieron ayer para dar a conocer que ya no quieren un corporativismo político ni que sus derechos laborales estén cuarteados por sus expresiones políticas, y lo que buscan es total independencia y que no se les esté amenazando si no pertenecen a grupos políticos conformados de la sección. El exoficial mayor Rafael Gastélum Román ya tenía desde hace varios meses trabajando por debajo del agua con este grupo de maestros inconformes, y aseguran que lo que quieren es que haya transparencia en asignación. Lo que llama la atención y suena un poco extraño es que digan que a la par también están buscando un registro al sindicato como auténticos maestros. ¿Será entonces que anda buscando formar otro o fortalecerse desde dentro para desplazar a los actuales líderes?