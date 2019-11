Tercer Piso

Sin acuerdo. Por espacio de más de tres horas, los diputados locales de Morena tuvieron una encerrona en el Congreso del Estado, en busca de dialogar y llegar a un acuerdo para recobrar la unidad y definir de manera civilizada y democrática a su coordinador parlamentario, ya sea mantener a Graciela Domínguez o nombrar a otro. En estas tres horas hubo una lluvia de reclamos, y el tema central fue la nula transparencia en el manejo de los recursos públicos de los legisladores de la bancada, porque no saben en qué se gastan. Pero al final no hubo acuerdo, y al término de la reunión varios diputados amenazaron con abandonar el grupo parlamentario, porque hay mucho resentimiento contra Domínguez, y acordaron volver a reunirse el miércoles, a ver si ahora sí logran ponerse de acuerdo. Quien de plano ya abandonó el barco fue Apolinar García, por los conflictos internos.

Grilla. Los cambios en el Ayuntamiento de Ahome siguen a la orden del día. En un año de la Administración de Billy Chapman, ya no queda ninguno de primer nivel. Los más recientes fueron el del secretario de Presidencia, Enrique Plascencia, quien dicen fue «grillado» por Aníbal Rubio, gente de Bernardino Antelo, que estaba en la secretaría particular, pero que se alió al presidente municipal. El caso es que como lo mandaron a Egresos, dicen que ha manifestado su deseo a renunciar. Ya se verá… También está por verse si Alberto Corvera llega al puesto que dejó Estanislao del Moral en Participación Ciudadana.

Otro cambio de fecha. La comparecencia ante el Congreso del Estado del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no tiene para cuándo hacerse. Cada vez que el munícipe habla del caso, le pone una fecha más lejana. Primero, el Congreso lo citó a comparecer el 18 de octubre. Con el argumento de que no tenía espacio en su agenda, solicitó una prorroga para el 8 de noviembre, y así consta en los boletines oficiales del Ayuntamiento. Conforme pasaron los días, los funcionarios municipales empezaron a manejar la fecha de 11 de noviembre como la oficial para que el alcalde morenista compareciera ante los legisladores. Ayer, al ser cuestionado sobre el asunto, Benítez Torres sostuvo que será el 26 de noviembre cuando se presentará en el Congreso del Estado. El caso es que al alcalde porteño parece no apurarle rendir cuentas a la legislatura ni aclarar las dudas sobre los supuestos permisos irregulares que ha concedido para la construcción de torres departamentales en zonas que son para edificios unifamiliares.

Acaparamiento. Fue en el 2014, durante el Gobierno de Aarón Verduzco, cuando se entregaron cien casas para desplazados por la violencia en comunidades serranas del municipio de Sinaloa. Fue en dos predios, uno en Bacubirito y otro más muy cerca de la cabecera municipal. Hay desplazados que acusan, aunque no se atreven a hacerlo de manera directa, que algunas de las viviendas fueron acaparadas por gente que no las necesitaba, tan es así que en el fraccionamiento que se ubica cerca de Sinaloa de Leyva hay al menos diez casas abandonadas, y no se sabe, o no quieren decir, quiénes son los propietarios. Se sabe que por parte de la actual Administración se realizó recientemente un censo casa por casa; sin embargo, los resultados que arrojan esos informes son distintos a los que se ven al acudir al lugar.

Tono político. Es el color que ha venido tomando el eterno problema del conflicto territorial de La Ilama, en el municipio de Angostura, en donde dos grupos de disidentes se dicen dueños de unas parcelas agrícolas. Aun cuando es un tema que se encuentra en los tribunales agrarios, hasta la alcaldesa Aglaeé Montoya ha acudido a entablar una charla para que se mantenga la cordura y la paz, porque aunque se dice que el conflicto es de dos grupos de ejidatarios, están inmiscuidos el exalcalde de Angostura José Ángel «Pitón» Castro y familiares del exdiputado Alejandro Rivera. Desde hace meses que se tornó un tanto violento el caso debido que hasta ha habido conato de golpes luego de que se han introducido para trabajar la tierra, aun cuando no hay nada definido para ninguna de las partes.