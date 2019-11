Tercer Piso

Rescate. Desde la Cámara de Senadores se ha operado desde el jueves para intentar salvar a Graciela Domínguez Nava de su inminente destitución como coordinadora del grupo parlamentario en el Congreso del Estado, cuyo problema principal ha sido la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos que maneja la lideresa parlamentaria y la violencia política que varios diputados han denunciado al interior de la bancada. Desde el día de la «rebelión», los legisladores morenistas han recibido llamadas telefónicas del senador Rubén Rocha Moya y de su jefe de asesores, Feliciano Castro Meléndrez, jefes políticos de Domínguez Nava, en un intento desesperado por salvarla; aunque con más de la mitad de la bancada en contra luce casi imposible mantenerla. De los 22 legisladores que tienen, hay que descontar dos, pues Apolinar García renunció de palabra y ya no acude a las reuniones, y Ocadio García no se ha presentado por su enfermedad. Cecilia Covarrubias tiene el apoyo de diez, y Graciela Domínguez de los otros diez, pero cuatro de ellos están en duda, porque habían firmado a favor de la destitución, y luego de recibir la llamada de Rocha Moya firmaron el oficio para ratificar a Domínguez Nava como coordinadora. Así que todo luce parejo, y hoy volverán a reunirse para intentar una difícil reconciliación para recuperar la unidad.

Juego político. Los detractores del director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, quedaron en ridículo. Todo indica que por consigna se «mofaban» de que Ruelas Echave había caído de la gracia del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que no lo invitaba a las giras por Ahome, pero da la casualidad que ayer lo acompañó en su gira por las instituciones educativas en Los Mochis. Aún más, Ruelas Echave fue orador en el acto que el gobernador presidió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Mochis, lo que repateó a los aduladores del alcalde ahomense Guillermo «Billy» Chapman, porque sus intrigas no le salieron. No se escapó de los presentes en el acto que el gobernador se puso a platicar animadamente con Ruelas Echave y el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, cuando Chapman emitía su mensaje enfrente de ellos. Así, con lo que ocurrió ayer, algunos se «paniquearon» por la presencia de Ruelas Echave en la gira de Ordaz Coppel, que parece le quiere dar juego.

Vocero. Parece que parte de las obligaciones del secretario de Obras Públicas en el Estado, Osbaldo López Angulo, es responder a las críticas que el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez López, hace al Gobierno del Estado. El 15 de julio deslindó a la Administración de Quirino Ordaz Coppel del caso de las palmeras secas en el malecón, cuando Benítez Torres intentó responsabilizar al estado del cambio de las mismas. El 24 de septiembre viajó hasta Mazatlán para reportar que el 93 por ciento de las obras que ahí se llevaban a cabo estaban por concluirse, luego de que el morenista criticó que el municipio estaba lleno de proyectos inconclusos. Ayer, el funcionario estatal convocó de nuevo a una conferencia, esta vez para informar que en el puerto se llevan a cabo 55 obras, y no solo una, como lo asegura el presidente municipal. Lo cómico del caso es que ambas partes sostienen que no hay ningún conflicto político.

No les han cumplido. Por el rumbo de la Jumapag, en Guasave, llama la atención que después de que el pasado jueves se hiciera un compromiso de transferir 4 millones de pesos a la cuenta del sindicato de la Junta, esto aún no ocurra. Ayer, la gerente de la paramunicipal, Nubia Puentes Llanos, dijo desconocer por qué el Gobierno estatal no les ha enviado el recurso, por lo que la negociación o los acuerdos que se habían logrado con Roberto Acosta Quevedo, líder del sindicato, podrían estar en riesgo de caerse. Sin duda que esta semana será vital para avanzar o no en el tema.

Solo en simulación. Julio Alvarado, presidente de la Federación de Abogados, fue duro al criticar que la alerta de género en Sinaloa ha sido un total fracaso y una simulación de parte de las autoridad, porque dijo que la realidad lo evidencia de manera clara, y más cuando el número de muertes violentas de mujeres en todo el estado no ha disminuido. Y aun cuando el protocolo no se encuentra levantado en todos los municipios, reconoció que cada vez es necesario reajustar los protocolos y actuar para que de una buena vez funcionen los sistemas de seguridad en todo el estado.