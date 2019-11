Tercer Piso

Privilegios. Los integrantes de la Cuarta Transformación han pregonado que en sus Gobiernos van a privilegiar primero a los pobres en todos los programas y acciones de Gobierno, pero eso no pasa en Culiacán, donde hay ciudadanos de primera y luego todos los demás, y uno de ellos es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien fue de los primeros beneficiados con la instalación de las lámparas led, porque afuera de su domicilio, que se ubica en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Sierra Nevada, en la colonia Cañadas, se puede observar que ya cuenta con este nuevo y moderno servicio de alumbrado público, del que gran parte de la ciudad carece. De acuerdo con el presidente municipal, la instalación de las luminarias había empezado en las colonias Morelos y Los Pinos, pero aprovecharon la cercanía de su casa para de una vez iluminar las calles aledañas a su vivienda.

Con todo. El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa, Sergio Jacobo Gutiérrez, se fue con todo contra el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al fustigar la decisión del Gobierno mexicano de otorgar asilo político a Evo Morales. Considera que el exmandatario de Bolivia no respetó la democracia y los derechos humanos, además de que no hay ninguna persecución o acoso en su contra, sino la demanda de un pueblo que exige que responda por sus acciones. El priista consideró que el Gobierno federal manda una mala señal al exterior al posicionar a México como un santuario para dictadores que se han perpetuado en el poder, que no han garantizado el ejercicio democrático y han violado los derechos humanos. ¿Y los demás? ¡Ah! Son de Morena, y por cierto ahorita los diputados locales de ese partido acaban de salir de una crisis por la disputa del liderazgo. ¡Qué cosas!

No necesitó mucho. Menos de tres meses al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán han sido suficientes para que la labor de Federico Rivas Valdez empiece a decepcionar. Esto porque el también exsubsecretario de Seguridad Pública en Morelos mantiene el invariable discurso de que en Mazatlán todo está bien en materia de seguridad. En tanto, los casos de robo a casas habitación, los asaltos a turistas y un enrarecido ambiente por las supuestas extorsiones de grupos delincuenciales al comercio mantienen en la incertidumbre a los porteños.

Renuncia. Lo que ya se advertía, terminó por concretarse ayer: el anuncio de Flora Isela Miranda Leal, diputada local por Guasave, de que renunciaba a la bancada de Morena en el Congreso local. Su determinación podría deberse al revuelo que esta semana causó una reunión de morenistas, donde ella misma dijo que no hubo otra cosa más que descalificaciones entre sus compañeros de bancada, o también podría haber incidido el enjuiciamiento que junto a otros diputados se le llevó por haber votado en contra del matrimonio igualitario en Sinaloa. De esta manera podría declararse diputada independiente o sumarse a los del PT, que fue el partido que representó antes de ser legisladora.

Todo es unidad. Al interior de la Sección 53 del SNTE, luego de que un grupo de maestros salieron a pedir libertad a la dirigencia encabezada por Fernando Sandoval y no relacionar las plazas laborales con la política, se ha venido un intenso trabajo en donde se busca dar un mensaje de unidad y resaltando los logros sindicales, así como los apoyos a través del Issstesin, el cual lleva a fortalecer el grupo. Ante la petición hecha en la región del Évora por el maestro líder de los llamados «rebeldes del SNTE 53», Rafael Gastélum, Fernando Sandoval no ha salido a dar ningún pronunciamiento, pero sí se han reunido las cúpulas de Encima para analizar el tema y determinar las acciones a tomar.