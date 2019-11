Tercer Piso

Gabinete. En los casi tres años que van de la Administración de Quirino Ordaz Coppel ha habido funcionarios que han pasado de ser los consentidos del gobernador a ser vetados, bajados de rango y expulsados del gabinete estatal. El caso más reciente es el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, quien ingresó a la Administración quirinista como secretario particular del Ejecutivo, y el pasado 3 de junio como titular de Sedeso, una de las dependencias más importantes por los programas sociales que maneja, en un ascenso meteórico; pero en los pasillos del Palacio de Gobierno ha trascendido que en los cinco meses que lleva en el cargo no ha satisfecho las expectativas que Ordaz Coppel tiene de él. Además, nos han confirmado que se ha mareado, se ha vuelto casi inalcanzable, y ha metido al Gobierno a varios familiares y compadres, lo que tiene muy molesto al gobernador. Son varias voces que nos han comentado las actitudes de Ricardo Madrid, y que forman parte de la evaluación que Quirino Ordaz tiene en su escritorio. Podría haber ajustes en el gabinete estatal a inicios de año en varias secretarías.

De gira. Si de por sí anda como pavorreal con el impacto que tuvo la carrera de Pilotaje de Drones, el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Sinaloa, Melchor Angulo Castro, más se alzó con la invitación que recibió de los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que les expusiera esa carrera y el programa Siembra. Se habla de que Angulo Castro llegó este fin de semana a Los Mochis con más aire porque no se vino con las manos vacías tras ese acto en la Ciudad de México: el presidente del Consejo Técnico, Académico y Científico de la dependencia federal, Javier López Casarín, se interesó en los dos proyectos, al grado de que los orientó para hacer más atractiva la carrera de Pilotaje de Drones, pero sobre todo que les pidió un proyecto financiero para la siembra de tilapia. De ahí, Angulo Castro se fue a la reunión de directores generales de la institución, y para el miércoles estará con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para exponerle el proyecto de la nueva carrera, en la que estará también el director general del Conalep, Enrique Ku.

La incongruencia. El discurso de una política de austeridad y los sobregastos en el pago de conciertos, bailes y, más recientemente, una camioneta que supera el millón de pesos han marcado el primer año de Gobierno del alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. A los mismos integrantes de ese partido le preocupa la desmesura del alcalde, que realizó más de treinta viajes en un año de Administración. Recientemente, las diputadas Olegaria Carrasco y Graciela Domínguez criticaron la inversión de 100 millones de peso en el Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán, donde se han advertido sobregastos que triplican los costos de fiestas anteriores; mientras que en el municipio se realiza poca obra pública.

¿Dónde andará? La que anda más perdida que un jocoque es Flora Miranda Leal, diputada local por Guasave, pues desde hace varios días no se da a ver, específicamente desde el día que trascendió la renuncia que hizo a la bancada de Morena en el Congreso local. Aunque medios de comunicación dicen haber buscado contactarla para ampliar el dato de por qué tomó esa determinación, simplemente no hay cómo localizarla, ya que no responde las llamadas. Se desconoce si su ausencia se deba a que no quiere ser cuestionada sobre la aprobación que hicieron de asignarse 154 mil pesos de aguinaldo como parte de la llamada «operación cicatriz», que buscaron hacer después de haberse tirado con todo entre ellos.

El hasta aquí... fue el que marcaron durante el cierre de la semana los maestros sindicalizados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) en toda la entidad, pues el ya basta viene recargado y cansado de que se le deje a este subsistema hasta el último y a ver si se puede. La secretaria general de la Delegación D272 en Salvador Alvarado, Dinora Guadalupe Higuera, reconoció que la suma de estos esfuerzos se concretó con todas las dirigencias para que se logre la basificación de maestros, que incluso tienen años impartiendo las horas, y es momento de que no aterriza.