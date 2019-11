Tercer Piso

Adeudos. La actual Administración estatal ha sido un desastre en el aspecto financiero, porque viene arrastrando grandes deudas con sindicatos y proveedores, y ha llegado a acumular retrasos en la entrega de las partidas mensuales que reciben los organismos autónomos, que los ha llevado al borde de quedarse sin liquidez. En el caso particular del Stase, Gobierno del Estado no le ha entregado las retenciones sindicales desde el mes de agosto, que ascienden a los 20 millones de pesos, lo que tiene muy indignados a los trabajadores, porque el sindicato no tiene ni para el gasto corriente; y a esto hay que sumarle los rezagos que tiene de años anteriores, como del fondo de vivienda, Figlostase, caja de ahorro, con lo que ya se superan los 100 millones de pesos de adeudo. Debido a esto, decidieron parar labores el pasado 27 de septiembre, y se llegó a un acuerdo para cubrir los adeudos en dos pagos, uno en octubre y otro en noviembre, pero el Gobierno del Estado incumplió el compromiso que hizo con el Stase. Vaya laberinto sin salida en el que está metida la Administración estatal, y a esto hay que sumarle los pocos recursos federales que han llegado este año con el Gobierno de AMLO.

Pena ajena. Ya le habían contado de las imprudencias y cosas raras que hace el alcalde de Ahome, Billy Chapman, pero ahora sí que el escritor sinaloense Élmer Mendoza lo vivió en carne propia al recibir el Premio Letras de Sinaloa durante la Feria del Libro de Los Mochis. Resulta que «para salirse del protocolo», como a él dice que le gusta, el presidente municipal ahomense metió en aprietos al laureado escritor, pues después de evidenciarse que no tenía ninguna novela del sinaloense, le sacó un libro de Arturo Pérez-Reverte. Al decirle que se lo firmara, por supuesto que el autor de Balas de plata le dijo que no podía hacer eso. Entonces le entregó uno de Juan Rulfo. Ya en apuros, el escritor dijo: «Bueno, cuando menos este autor está muerto»... y lo firmó. Los presentes tenían ganas hasta de ver qué le había escrito. A los minutos, casi corriendo, llegó el director de Salud municipal, Francisco Espinoza, con una novela del escritor. ¡Ah! A cambio del autógrafo, Chapman le dijo a Élmer que le entregaba una moneda de plata. ¿Así o más raro?

Se acabó la paciencia. Los pescadores del sur de Sinaloa ya no están dispuestos a esperar. Los líderes de las organizaciones ribereñas planean viajar a la capital del estado para buscar un encuentro directo con el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel. La idea no es solo plantearle la situación de crisis en la que se encuentra debido al desplome de las capturas y la alerta sanitaria que los mantuvo casi 18 días sin trabajo, sino urgir un plan de apoyo emergente que contemple la condonación de impuesto y la generación de fuentes de empleo. Ordaz Coppel ha prometido un apoyo a este sector social de la pesca, y ahora está por verse su nivel de compromiso.

Expectativa. Luego del hecho tan terrible que se presentó la semana pasada en Guasave con el asesinato del secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, la Administración de Aurelia Leal no volverá a ser la misma, sobre todo porque se sabe que la injerencia que tenía el exfuncionario en la toma de decisiones era bastante. Además de este dato, el hecho causó conmoción entre los colaboradores del gabinete y, por qué no decirlo, incluso en la alcaldesa, de quien habrá que ver si tomará algunas acciones para su seguridad. Aurelia Leal se ha destacado, antes de este hecho violento, por negarse a hacer uso de elementos de Seguridad Pública para protegerse. Habrá que ver si este suceso la hace reconsiderar la posibilidad y ahora sí contar con guardaespaldas.

El proyecto. El Consejo de Desarrollo Económico, a través del Comité Regional de Promoción Económica en la zona centro-norte, encabezado por su directora, Mercedes Dorado, mantuvo un encuentro con funcionarios del municipio de Angostura para definir la ruta que pudiera tener el corredor turístico en donde se pretende realizar un extenso tramo carretero por toda la zona costera del municipio hasta llegar al puerto de Topolobampo, por lo que se pretende que recorra algunas comunidades tanto de Angostura, como de Guasave y Ahome. El proyecto desde el 2015 se encuentra acariciando, y desde entonces se ha venido rescatando Administración tras Administración, por lo que no es ninguna novedad que se busque desempolvar, lo que sí sería muy novedosos es que se pudiera aterrizar, y con ello generar la proyección turística que ha venido trabajando y deseando la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, porque es de reconocerse la belleza de las playas que prevalecen en esta zona y la falta de promoción y de inversión.