Tercer Piso

Informe. Con un gran respaldo del Gobierno federal y de los gobernadores de la región, Quirino Ordaz Coppel rindió ante los sinaloenses su Tercer Informe de Gobierno, en donde destacó el apoyo brindado por la Administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien envió en su representación a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que reafirmó el respaldo de la federación para Sinaloa. Por segundo año consecutivo, Ordaz Coppel convirtió el palenque de la Feria Ganadera en su escenario para rendir cuentas a los sinaloenses, donde lanzó varios mensajes de optimismo para los próximos meses, a pesar de las adversidades que se han presentado. Además, fue respaldado por su partido, con la asistencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; la senadora Beatriz Paredes Rangel y César Camacho.

Respaldo. Ahora sí que le fue como en feria a la directora de Icatsin Los Mochis, Cuca Félix de Arao. Los trabajadores se manifestaron con pancartas y mensajes que decían «saquen a los familiares del plantel», «regresa el camión que te llevaste» y «no más malos tratos». Eso sí, el director en el estado del Instituto para la Capacitación de los Trabajadores de Sinaloa, Francisco Frías Castro, dice que la mochitense está cumpliendo las metas trazadas en el instituto, por lo que descarta destituirla. A ver qué dicen los trabajadores ahora que ya exhibieron todos las irregularidades en Icatsin Los Mochis.

Contra el Químico Benítez. Exfuncionarios del Ayuntamiento de Mazatlán acudieron a la Vicefiscalía el día de ayer a exponer documentos sobre lo que pasa al interior de algunas áreas del Ayuntamiento, las cuales incluyen supuestos desvíos de recursos. Los que señalaron fueron dados a conocer al alcalde Luis Guillermo Benítez en su momento, pero nada se ha hecho. Señalan que, de entrada, el alcalde ha incurrido en omisión, pero presentaron sus documentos y supuestas pruebas de malos manejos —como supuestamente pasa en la Dirección de Cultura— para que la Vicefiscalía investigue y califique lo que proceda. Afirman que al entregar estos documentos a la Vicefiscalía buscan que sus acusaciones no sean solo un tema mediático, sino que se tomen acciones para proteger las finanzas del municipio.

El nuevo secretario. En el Gobierno municipal ya se andan corriendo los trámites para que en estos días pueda realizarse la sesión de cabildo donde la alcaldesa Aurelia Leal López proponga ante el pleno quien será el que venga a suplir las funciones de secretario del Ayuntamiento tras la penosa muerte de José Luis Guerrero Sánchez. Podría ser entre hoy y mañana cuando se cite a reunión a los regidores para que la mandataria dé a conocer su propuesta, que hasta el momento se mantiene en suspenso, pues dentro de sus colaboradores no se ve quién pueda ocupar dicho cargo, considerando la importancia del mismo. Aunque hay voces que señalan al experredista Fernando Durán como posible sucesor, también se ha mencionado a Noé Salvador Rodríguez, por ser ellos integrantes del cuerpo de asesores más cercanos a la alcaldesa. Ya se sabrá, quizá esta misma semana.

No es parejo. La diputada local del Distrito 10, Lupita Iribe Gazcón, en Badiraguato, recorre comunidad tras comunidad llevando balones, bolsas de dulces y láminas de cartón para los más afortunados. ¿Qué no se iban a erradicar las casas de cartón? En fin, es innegable que su deseo por la presidencia municipal la ha llevado a buscar estar en la mente de los badiraguatenses, pero que recuerde que no solo los votos de ahí la llevaron al Congreso del Estado, también los de Mocorito, que forma parte de su distrito, y no se le ve acudir a eventos sociales u oficiales de ese municipio, menos llevar sus «dádivas» a los pueblos de esa región.