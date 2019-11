Amenazan. Las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) y el Gobierno estatal llegaron a su nivel más álgido desde que se recuerde por un adeudo millonario que asciende a los 117 millones de pesos, y a pesar de que ya se había llegado a un acuerdo de pago, el Ejecutivo no cumplió con su compromiso, por lo que los delegados del Stase aprobaron parar labores durante tres días, en caso de que no les cubran los pendientes que tienen con ellos, principalmente en las retenciones sindicales, que superan los 20 millones de pesos, y que los tiene con serios problemas operativos. Pero en el tercer piso del Palacio de Gobierno parece que no les hizo mucha preocupación esa amenaza, aunque el gobernador Quirino Ordaz se negó a hablar del tema, y el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, comentó que no hay recursos ni dio un plazo para cumplir con el pago pendiente, solo dijo que están en la gestión de recursos y en proceso de cubrir el compromiso que hicieron con el Sindicato, el cual tienen cinco días para hacerlo; de lo contrario, el miércoles entrante iniciará el paro laboral de tres días en el Gobierno del Estado.

¿Y los socavones, apá? La propuesta del alcalde de Ahome, Billy Chapman, de llevar profesores a Bellflower para que den clases de español allá y que vengan profesores a dar inglés al municipio de Ahome levantó las protestas de los profesores que mientras estuvieron dando clases de inglés en las escuelas públicas tenían que hacer manifestaciones para que se les pagara. La propuesta causó molestia porque constantemente el presidente municipal exhibe que no conoce nada de lo que pasa en el municipio que dice gobernar. Aunque lo hizo al calor de la visita de una comitiva de Bellflower por el intercambio de ciudades hermanas, la propuesta causó preocupación, porque dice que «su idea» la pagarán los ahomenses. Como se oye, no es intercambio gratuito, expresó que someterá al cabildo para que los gastos de alojamiento, alimentación y honorarios de entre cinco y diez maestros sean asumidos por el Gobierno municipal. La pregunta es: ¿los regidores levantarán la mano para aprobar este gasto en vez de apurar a que arreglen cuando menos un socavón de los muchos que hay en la ciudad? ¡Ah!, por cierto, el presidente ahomense dice que no empieza la rehabilitación porque no llega el recurso que prometió el gobernador Quirino Ordaz… ¡Habrase visto!

Constancia. Cada semana, la Administración municipal que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez da argumentos para cuestionar su política de austeridad. No solo están el pago millonario de bailes y conciertos, el pago de servicios a costos triplicados durante el carnaval o la compra de una camioneta que supera el millón de pesos. En cuestión de pago de aguinaldo también es muy generoso. Esto porque los funcionarios obtendrán casi dos meses de salario como aguinaldo, una cifra nada despreciable, tomando en cuenta los salarios onerosos de los directores y los secretarios de primer nivel.

Que no hay por qué. A pesar de la tragedia que envuelve a la Administración municipal al hacer hoy una semana del asesinato del secretario del Ayuntamiento, el director de Seguridad Pública Municipal, Miguel Martínez Catana, declaró que en esta zona no es necesaria la presencia de las fuerzas federales, como manifestó en su discurso la alcaldesa Aurelia Leal el día del homenaje que se le brindó al extinto político. Más aún: dijo que no se va a recrudecer la violencia, porque ese fue un hecho aislado; pero lo que no dice el teniente es que la gente sigue comentando que si eso le pasó a un funcionario de primer nivel que solía hacerse acompañar por elementos de Seguridad, ¿qué no podrá ocurrirle a un ciudadano cualquiera?

Primero la política. De los regidores Diana Chimal, Gilberto Lugo y Víctor Miramontes del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que se ausentaron de la sesión de cabildo extraordinaria el pasado miércoles, el último en la lista dejó claro que primero están sus compromisos políticos que cumplir con su responsabilidad como representante de la ciudadanía. El regidor Víctor Manuel López Miramontes olvidó que su importancia en la sesión de cabildo se debía a que fueron ellos como regidores quienes habían solicitado la comparecencia de los funcionarios, pero para él fue más importante el desayuno con el presidente estatal del Grupo Enlace Cívico Magisterial (Encima), Daniel Amador Gaxiola, y los integrantes del equipo de coordinación del SNTE 53 de la región del Évora. El regidor aparece en una foto publicada en redes sociales por el líder de Encima donde señala: «No hay nada como empezar el día con una agradable charla». Una imagen dice más que mil palabras, y aunque el regidor trate de justificarse con una receta médica, en redes sociales lo desmienten.