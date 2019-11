Tercer Piso

De nada sirvió. Los productores sinaloenses ven un panorama de tristeza e incertidumbre, ya que las diversas manifestaciones que encabezaron a nivel nacional no sirvieron de nada, pues no escucharon sus plegarias y realizaron el recorte de más de 17 mil millones de pesos al campo mexicano. Con esto se avisora una crisis en el sector agrícola, ya que no solo los afectará para su operación, también eliminaron varios programas de apoyo que eran esenciales para sus cosechas. Es lamentable que diversas manifestaciones que realizaron no les sirvieron, ya que los propios diputados federales de Morena les dieron la espalda a los sinaloenses. Hay que ver cuál será la reacción de Yadira Santiago Marcos cuando reclamen los productores por qué si ella conoce bien el problema del campo, simplemente decidió votar a favor de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes consideran que a esta diputada ya se le terminó su carrera política, y que este cargo, el cual no se ganó a pulso, fue su debut y despedida.

El exceso. Como en el arranque de su Gobierno, el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, empezó con el pie izquierdo su segundo año de mandato. Chapman se ha caracterizado por sus excesos, pero el hecho de que enviara a elementos del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales para cancelar el evento de la Primera Gala Internacional de Danza en el Teatro Ingenio fue el acabose de su autoritarismo y arrogancia. No es la primera vez que muestra su rostro represivo contra los sectores de la sociedad ahomense. Sin embargo, convertir el recinto cultural en un lugar policial, en donde están familias de bien, principalmente niños, raya en la paranoia del poder. Las razones de la actuación de los funcionarios de Inspección y Normatividad no justifican por ningún motivo el despliegue policial de ese grupo especial, porque ahí no había delincuentes, que fue como lo proyectaron. ¿Para eso usan esa fuerza policial? ¿Qué la intimidación en problemas creados en forma artificial para satisfacer venganzas no afecta la imagen de Ahome?

Rumores. Algo extraño ocurre con el comercio de Mazatlán. Durante más de veinte días, los negocios con venta de cerveza y bares empezaron a cerrar antes de las 21:00 horas, y a través de las redes sociales se hizo trascender la versión de que se debía a la amenaza de grupos delictivos interesados en controlar los llamados giros negros. El supuesto caso nunca fue confirmado por las autoridades municipales ni por los representantes del sector comercio. Este sábado trascendió —nuevamente a través de las redes— que los negocios con venta de cerveza retomarían sus actividades normales y expenderían hasta las 04:00 horas. Esta vez, el Gobierno municipal le dio tanto crédito a la versión, que hasta un operativo de inspección armó. El mismo secretario de Ayuntamiento, Jesús Flores Segura, encabezó la revisión y se encontró a negocios trabajando fuera de horario, con anuencia del Gobierno estatal.

¿Fortalecidas? El pasado sábado, en un salón de fiestas de la ciudad de Guasave, se llevó a cabo un encuentro de fortalecimiento de mujeres rurales, donde desfilaron una a una todas las damas de la clase priista del municipio. En dicho encuentro, el presidente del Comité Municipal del PRI, Felipe Camacho, resaltó y felicitó a la diputada local Mónica López por participar en dicho encuentro de liderazgo de mujeres rurales. Claro que también estuvieron la diputada por el sexto distrito, Ana Cecilia Moreno Romero; la exsenadora Diva Gastélum Bajo; y como anfitriona la secretaria del PRI, Águeda Valenzuela. Sin que se den aún nombres exactos, seguramente ahí andan a las que próximamente se les dará el respaldo para las próximas candidaturas, que ahora por ley está establecida la paridad de género, pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿quién cubrirá el perfil?

Ajuste de cinturón. El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, fue muy objetivo debido a que considera que, con el ajuste al Presupuesto de Egresos establecido para el 2020, el recorte que viene los obliga a establecer un panorama muy realista y detallado debido a que cada vez es menor el recurso que les permita generar mayor obra pública. Reconoció que habrá que analizar con más detalle y darle prioridad al elaborar el Presupuesto de Egresos, atendiendo prioridades como obras de impacto social, programas a la niñez, a las mujeres y a la familia. La búsqueda es que este ajuste de cinturón no deje tan marcado y se pueda lograr un avance en las acciones que ya se venían realizando.