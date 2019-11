Tercer Piso

Tiempo completo. Ante los recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el sector educativo salió bien librado, y no hay riesgos de eliminar programas para el próximo ciclo escolar, como se había adelantado con Escuela de Tiempo Completo. En su visita a Culiacán, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública federal, garantiza un presupuesto de 300 millones de pesos para que este no desaparezca en Sinaloa, aunque no dieron detalles si regresaría a su horario de salida inicial, a las 16:00 horas; pero para este año escolar se acortó a las 14:30 horas. Al ser cuestionado sobre esto, Moctezuma Barragán dijo que hablaría con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para que mantenga este programa, que es uno de los más robustos que tiene la SEP, y hay evidencia de buenos resultados obtenidos en mejora, tanto en el ambiente escolar, como en el logro académico. Falta que esto se materialice y no quede solo en compromisos de palabra.

Dicho y hecho. Los únicos que le festejan las pifias al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, son quienes abrevan del erario, aunque rayen en el ridículo. La prueba es que dicen que estos organizan una marcha en su apoyo cuando regrese de sus supuestas vacaciones que tomó después de un año de ausentarse una y otra vez del municipio. Dicen que en eso ya se mueven el director de Desarrollo Social, Marco Antonio Contreras Bringas, y el director de Participación Ciudadana, José Antonio Contreras Castro. Para ello mueven, entre otras, a las operadoras al mejor postor: Loúrdes Luque, Yulet Naranjo Soto y Julia Pérez Carrizoza. Con todos los recursos disponibles de seguro van a jalar gente por el acarreo descarado. Eso lo hacen cuando hay versiones de que Chapman fue convocado por funcionarios de la Secretaría de Gobernación para «jalarle las orejas» porque mandar al Teatro Ingenio a los elementos del grupo especial de la Policía Municipal con el fin de cancelar la Primera Gala Internacional de Danza fue el colmo. Así, Chapman quiso acotar esto con sus vacaciones y coronarla con la marcha a modo cuando regrese. ¿Y los regidores están pintados o qué? ¿A poco van a permitir que se gaste el dinero de los ahomenses en eso?

Ejemplo cunde. Las acusaciones por nepotismo marcaron el primer año administrativo del alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave. La misma síndica procuradora Olivia Santibáñez Domínguez hizo algunos extrañamientos por la negativa del alcalde para trasparentar la situación. El tema, lejos de apagarse, ha ido creciendo, y esta semana el munícipe justificó el hecho de que el proveedor de medicinas del Ayuntamiento sea familiar de la misma directora del DIF Municipal, Lucina Guadalupe Cervantes Guerrero. Soto Grave se ha defendido argumentando que en el rubro de medicamentos han ahorrado hasta un 70 por ciento al cubrir costos más baratos a los 8 millones de pesos que se pagaban cada año en Administraciones anteriores por medicamentos, cirugías y otros servicios.

¿Los ignoran? Ayer que se reunieron los funcionarios de primer nivel y algunos síndicos municipales en Guasave para coordinar acciones operativas por el tema de las lluvias, llamó la atención que no estuvieran presentes representantes de la Comisión Nacional del Agua ni de la Red Mayor, aun cuando estas dependencias tienen bastante injerencia en el tema de las lluvias y posibles problemas de inundaciones. Se desconoce si Francisco Soto, coordinador de Protección Civil, no haya corrido la invitación a dichos servidores o si lo hicieron y no les hicieron caso, que sería lo peor, considerando que el tema de las lluvias siempre es algo que preocupa a todos los ciudadanos.

Con mano dura. Con la llegada de la Guardia Nacional al municipio de Angostura, seguramente el peso de la ley caerá en todo aquel que no respete los acuerdos tomados en el conflicto de las tierras del ejido La Ilama, además se evitarán los conatos de violencia que ya se han presentado, y por fortuna hasta hoy no han pasado a mayores. Sidronio Montoya lo único que busca es que se cumpla lo que indica la sentencia resolutoria, pero su grupo contrario, donde se encuentran Alejandro Rivera y José Ángel Castro Rojo, no quiere dar su brazo a torcer. Hay que esperar que el tiempo diga quién se saldrá con la verdad y la ley en la mano, pero por lo que se está viendo en este ciclo agrícola esos predios no se sembrarán.