Tercer Piso

Sin justicia. Han transcurrido doce días desde la muerte de Memito y veinticinco días de haber recibido los golpes que le quitaron la vida a sus escasos seis años de edad, y la Fiscalía General del Estado no ha dado resultados de las investigaciones, ni siquiera tiene un retrato hablado del agresor o de los agresores del niño, y mucho menos hay alguna orden de captura de los asesinos. Este caso ha generado mucha indignación por la crueldad con la que se trató a Memito, y porque todas las instituciones encargadas de brindar protección fallaron, y los reclamos de justicia siguen.

Indignación. Después de la alerta en Los Mochis por la aparición de gente armada en bares y la desaparición de jóvenes, las fotos y los videos que circularon ayer del alcalde de Ahome, Billy Chapman, a gusto de compras en un centro comercial de Scottsdale, Arizona, indignó a los mochitenses. Es cierto que todos tienen derecho a vacaciones, pero ¿irse en momentos tan críticos para Los Mochis y ni siquiera mandar un mensaje a los ahomenses cuando ocurrieron esos hechos? No cabe duda de que los ahomenses comprobaron que para el presidente municipal fue más importante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que la tranquilidad de quienes dice gobernar. ¡Y cómo no, si es también ciudadano estadounidense!

No te acabes, erario. Más de treinta viajes fuera del Ayuntamiento en menos de un año le han valido al presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el mote de «alcalde viajero». Pues lejos de amilanarse ante la crítica, el morenista advierte que continuará con la dinámica, y, para muestra, hoy estará en Hermosillo y mañana en la Ciudad de México. Si todo sale conforme a lo programado, el munícipe estará hoy en una reunión sobre federalismo y desarrollo municipal; y mañana en el Congreso de la Unión para participar en algunas mesas de trabajo sobre gestión y análisis legislativo. Tiene en planes, además, viajar a España para promover turísticamente a Mazatlán.

Desobedientes. Ayer, que se siguieron registrando lluvias en el municipio de Guasave, al que no le agradó para nada que los directivos de la Universidad Autónoma de Durango no le hicieran caso fue el coordinador de Protección Civil, Francisco Soto Sánchez, pues a pesar de la prohibición que hizo la Secretaría de Educación Pública para que se abstuvieran de recibir alumnos, estos decidieron no hacerlo, por lo que el coordinador de la dependencia tuvo que girar un oficio en el que se establecía que, de ocurrir un incidente, serían ellos los responsables. En ese sentido, habría que utilizar más el criterio para que no resulten afectados los alumnos y evitar posibles tragedias, como las que ya han ocurrido durante la temporada de lluvias en otros municipios del estado.

El candidato. Claudio López, regidor por Morena en el municipio de Mocorito, en su mensaje en tercera persona siempre ha dejado entrever el trabajo y las acciones que ha venido realizado en su deseo por dirigir la clase magisterial en Sinaloa. En los últimos días ha venido levantando ámpula y haciendo ruido e intentando llegar a ser líder del SNTE de la Sección 53. En su mensaje es claro al pretender derrocar al que llegue como candidato a liderar el banderín del grupo que se encuentra en la cúpula del poder. Muy firme se mostró el edil al decir que no les interesa quién sea el próximo candidato de la clase dirigente, asegurando que no tendrá posibilidad alguna de estar en la cima de esta organización porque ya llegó él para ser el nuevo líder. Lo que está en duda es si él será aceptado para representar a un grupo de maestros que han manifestado la inconformidad de que sea solo una masa de la clase magisterial que obtenga beneficio hasta de quitar y poner quien se encuentre a la cabeza del SNTE.