Tercer Piso

Falta sensibilidad. El gobernador Quirino Ordaz Coppel de nueva cuenta puso de manifiesto su capacidad de gestión y logró que cuatro municipios fueran declarados como zonas de emergencia. En los próximos días se espera que lleguen las despensas y otros apoyos. Ojalá que así como el gobernador, los alcaldes también se pongan en acción, no como el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que ni de chiste se ha parado en las zonas en donde se registraron inundaciones.

Reasignación. En cuanto tuvieron el presupuesto propuesto por el gobernador Quirino Ordaz Coppel para el ejercicio del 2020, los diputados morenistas se rasgaron la vestiduras con el discurso de reasignar algunos recursos para resolver las necesidades sociales. Si ya no hubieran mostrado el cobre, alguno que otro lo creería; pero lo que se sabe es que luego de tener el documento en sus manos, lo que realmente les preocupa es de dónde van a obtener los recursos para que se les regrese el apoyo para la gestión social, que es de 20 mil pesos mensuales, y otro tanto para viáticos, lo que ellos mismos se habían quitado para estar acorde con la austeridad. Los diputados locales morenistas de Ahome y El Fuerte, Cecilia Covarrubias y Gildardo Leyva, ya pueden ir viendo de dónde sacan ese dinero, aun cuando sacrifiquen algunas necesidades sociales de los sinaloenses.

«Pequeño olvido». Los informes de Gobierno prevalecen en la actividad gubernamental como actos organizados para el especial lucimiento de los gobernadores en turno. Pero hay quienes exageran en sus argumentos de autorreconocimiento. Algo así sucedió el fin de semana en Concordia durante el informe del alcalde priista Felipe Garzón, pues el munícipe pintó con cuentas alegres un municipio pacífico, seguro y en desarrollo. Es obvio que al presidente municipal se le ha olvidado el desplazamiento de familias por el asedio de delincuentes en la zona serrana, que ya suman más de 420 familias refugiadas en Mazatlán.

Riesgo de subejercicio. El tema podría tener muchas interpretaciones, conociendo cómo se ha regido la política guasavense los últimos meses. Lo que hasta la fecha se ha visto en este municipio es una lucha encarnizada entre diputados, autoridades locales y quizá hasta el propio estado por colgarse la medalla de a quién los ciudadanos tienen que agradecerle la construcción y el funcionamiento de un nuevo centro de justicia penal, y por lo pronto ya existe el riesgo de que los 30 millones de pesos que se destinaron para este fin caigan en subejercicio. A decir del abogado Efraín Ibarra Espinoza, no cree en la mala fe de los servidores públicos, todo lo contrario, y dijo que espera que no sea voluntad simulada la que han mostrado las autoridades sobre este tema, pues están como el dicho: todos dicen que sí, pero no dicen cuándo.

Sin buscapiés. El presidente de la Ecoagro y socio ganadero fue muy claro al asegurar que el estado de Sinaloa perdió el estatus sanitario por la USDA, que les permite la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, por la falta de liderazgo de la Unión Ganadera Regional en Sinaloa. Reconoció que ya se habían tenido dos o tres llamadas de atención y algunos pendientes que nunca se atendieron, y que el liderazgo nombrado en los últimos dos periodos del Gobierno del Estado relajaron la vigilancia del estatus que ya se había logrado y que permitió en los últimos quince años realizar la exportación. Reconocieron que en las indicaciones de la USDA no fueron atendidos, afectando de manera general a todas las ganaderas del estado, cuando el punto de infección fue en el centro y el sur del estado.