Justicia. En medio de un panorama adverso para los pescadores por los recortes federales, el Gobierno del Estado y Conapesca hicieron entrega ayer de motores, pangas, sistemas GPS y hieleras a pescadores de distintos campos pesqueros y presas de Sinaloa, invirtiendo 25 millones de pesos, y aunque hay mucha incertidumbre por la desaparición de casi todos los programas para este sector, que es uno de los más marginados, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se mostró confiado de mejorar las prestaciones para los pescadores, para multiplicar la entrega de motores y pangas, con el apoyo de Conapesca, y juntos terminar con los vicios que había en los programas, para que los apoyos lleguen directo a la gente, sin intermediarios. Esta fue la primera ocasión que se hace el acto de entrega de motores y pangas en una presa, como ocurrió ayer en Sanalona, que envía un mensaje de que los apoyos se entregarán a quienes habitan en lugares de alta marginación.

No se dan. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, se puso mal al conocer la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que resolvió que él, algunos funcionarios de primer nivel y la mayoría de los regidores resultaron responsables de violencia política y de género contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, a quien tendrían que darle una disculpa pública ante los medios de comunicación. Por eso, ya no ha aparecido en público después de llegar «muy bravo» de vacaciones. Incluso, se habla de que dio la orden tajante al director jurídico de la comuna, Jonathan Gutiérrez Palomares, de interponer los recursos legales para echar abajo esa resolución que ayer les fue notificada por el órgano electoral. La vía que están explorando es la apelación o el amparo, el chiste es no pasar la humillación de pedirle disculpas a Valenzuela Benites. Así se las gasta Chapman.

Las prioridades. De cara al inicio del 2020, al alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, se le escucha más hablar de viajes y conciertos que de obras públicas y proyectos de servicios. Por estos días presume que en el Carnaval de Mazatlán habrá un cartel internacional con conciertos de J. Balvin, Yuri y Pepe Aguilar, además de que se regalarán miles de boletos. Presume, además, su próxima gira de promoción por España, que abonaría a los más de treinta viajes que hizo este año. Sin embargo, poco habla de las obras prioritarias durante el 2020 o de las acciones para resolver, por ejemplo, el rezago de casi una década del atlas de riesgos. Luego se queja de que le se tilda de político frívolo.

Imprudencia. Gran polémica causó ayer el actuar de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guasave, Georgina Burciaga, cuando, al acudir en representación de la alcaldesa Aurelia Leal López a la marcha que realizó el grupo de Las Rastreadoras, posó para la foto con singular sonrisa. El problema no es que estuviera contenta, sino que desentonaba con la seriedad reflejada en el rostro de las madres y los padres de familia que tienen a sus hijos desaparecidos y que no han encontrado la calma desde su desaparición. Seguramente pensó que no había problema si se mostraba un tanto simpática con la gente.

La sorpresita. Desde hace meses, ciudadanos de Angostura, algunos funcionarios y uno que otro regidor, incluso de Salvador Alvarado, han venido tocando el tema de las descargas de aguas negras que se realizan en el río Mocorito, considerado como un punto de contaminación grave a esta área. Tanto ha sido que desde hace unos días los alcaldes Aglaeé Montoya Martínez, de Angostura, y Carlo Mario Ortiz, de Salvador Alvarado, han mantenido una reunión de trabajo para atender este problema, incluso este último alcalde mandó a decir a la gente que no se desespere, que se espera la visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel y que es probable que venga como Santa Claus, con regalos para la región del Évora, y esos puedan ser atender esta obra.