Tercer Piso

Disfuncional. Una dependencia federal que es completamente acéfala, de acuerdo con familiares de víctimas de desaparición forzada, es la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas Sinaloa. A decir de algunas personas, hay quienes ya presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, y cuando van a intentar que sus casos ingresen al Registro Nacional de Víctimas, son recibidos de mala gana, no les quieren dar información; y si logran que los atiendan, no mandan la documentación a las oficinas centrales. Además, el encargado del área, Julián Salazar, no ordena que a los familiares de las víctimas se les prenda el elevador del edificio, el cual es usado solo por él. Por estas inconformidades ya se habla de que un día de estos se realizará un bloqueo a sus oficinas.

Inconcebible. En serios aprietos se metió el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, en el caso de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, al señalar que no podía darle seguridad a ella ni a su familia ni a sus colaboradores por falta de elementos. El problema de él es que, si no lo hace, estaría incumpliendo con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que está muy clara en la sentencia que encontró responsable de violencia política en razón de género y acoso laboral al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman. Lo de menos es que el ordenamiento lo incumpliera, sino que le pasara algo a ella, a algún integrante de su familia o a algún colaborador a quienes traen asediados. Muchos aseguran que es inconcebible la postura del responsable de la seguridad pública en Sinaloa, que mejor lo que debería hacer es revisar quién o quiénes traen policías de «guaruras» sin necesidad.

Lo ignoran. El alcalde de Rosario, el panista Manuel Antonio Pineda, reprocha la falta de respuesta por parte del Gobierno federal a la solicitud de apoyo emergente para reparar los daños provocados por las lluvias en casi todos los puentes de ese municipio. Puente Alto, La Batanga, Santa María y Jalpa son los puentes que durante las lluvias han reportado daños; sin embargo, el de Puente Alto es el que está fracturado desde hace un año, y por más llamados que se han hecho a la SCT, no hay ninguna respuesta que haga pensar que pronto será reparado. El munícipe planea llevar hasta la capital del país sus quejas.

Muchas dudas. Parece que el tema de los asesores o auxiliares de los regidores en la nómina del Ayuntamiento de Guasave ha llegado más allá de lo que se pensaba, pues mientras que la alcaldesa Aurelia Leal declaró que fue una decisión y propuesta de ella para todos los ediles en general, resulta que ya salió otro dato relevante, como el que, en efecto, estén en la lista de los que ganan en el Gobierno, pero ni enterados estaban o que por lo menos hasta la fecha no han recibido pago alguno. De ser real esa versión de uno que ya saltó y dijo que cuando menos a él no le han dado nada los 10 mil pesos mensuales, habría que ver nuevamente con las autoridades si se ha estado desviando ese recurso con otros fines o de plano alguien se lo ha estado quedando. Seguramente la mandataria tendrá datos al respecto.

En aprietos. En el Ayuntamiento de Mocorito se quería tapar el sol con un dedo, pero salieron más encandilados cuando se acercó el mes de diciembre, y con ello el compromiso de pago de los aguinaldos a los trabajadores, pues primero el tesorero municipal, Jaime Angulo, dijo que estaría sufriendo por el pago de aguinaldo para los trabajadores, y en menos de la semana el alcalde Memito Galindo dijo que había dinero suficiente y que no habría problemas como que el pago, situación que los llevó a sentarse y empezar a contar los pesos, y se decidió asegurar a trabajadores sindicalizados y a elementos de Seguridad Pública, quedando en la incertidumbre el pago a trabajadores de confianza, asegurando la autoridad que esta situación es por el incumplimiento de las participaciones federales.