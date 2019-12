Partidos. El ajedrez político de cara al proceso electoral 2020-2021 ha sido modificado, porque a los ocho partidos políticos con registro (siete nacionales y uno estatal) habrá que sumarle uno más, pero podrían ser más en las próximas semanas, porque hay organizaciones que están en proceso de cumplir con los requisitos legales para constituirse como instituto político nacional. Este domingo se ganaron su espacio en esta próxima contienda las Redes Sociales Progresistas, que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, quien ha demostrado ser una eficiente aliada y peligrosa contrincante. En Sinaloa ha sido de los estados con el mayor número de afiliados, y cuenta como principal operador político a Gerardo Vargas Landeros y su grupo Trébol, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones que aparecerá en las boletas en la elección a gobernador. Las RSP podrían ser un fiel de la balanza en los comicios locales del 2021.

Poner el ejemplo. No para la lluvia de críticas a la declaración del secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Cristóbal Castañeda, en torno a que no cuenta con recurso ni material para atender el llamado de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, para que la protejan. Ayer, la Intercamaral trató el tema, y el presidente de Coparmex Los Mochis, Jorge López Valencia, lamentó la postura del funcionario estatal, al señalar que el tema en Ahome es delicado y no puede ni debe minimizarse. Llamó al Estado a que se haga un esfuerzo para brindarle seguridad a la funcionaria municipal. A ver quién voltea a verla...

Elefantes blancos. Salud y seguridad son las demandas principales de los mazatlecos, y en ello se han invertido cientos de millones de pesos en obras que, de manera paradójica, se mantienen detenidas. El nuevo edificio del hospital general costó mil 400 millones de pesos, que desde marzo de este año está casi terminado, y el Gobierno del Estado, que preside Quirino Ordaz Coppel, se mantiene sin inaugurar. En materia de seguridad, desde hace más de dos años se encuentra prácticamente terminada la Unidad de Seguridad Ciudadana, cuyo costo será de 220 millones de pesos. El edificio está convertido en un virtual elefante blanco, cuyo mantenimiento cuesta más al erario que los beneficios que hasta ayer generaba.

Indignación. Con notable angustia y frustración, un grupo de maestros pertenecientes al Programa Nacional de Inglés (Proni) abordaron al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, durante la visita que hizo ayer a Guasave. Los maestros le recriminaron el hecho de que el mandatario estatal tuviera un desliz en Ahome, donde dijo no saber qué es el Proni, pues esto lo tomaron como una ofensa muy personal, debido a que los profesores tienen más de 16 años laborando en este programa, que, a decir verdad, ha sido mal valorado por las autoridades federales, ya que carecen de prestaciones y trabajan con un salario muy bajo. A través de los años, los medios de comunicación han sido testigo de la lucha de estos profesores, quienes reclaman pagos de quincenas atrasadas. Por ejemplo, ahorita piden que se les deposite la correspondiente a los últimos quince días de noviembre. Además, como no reciben aguinaldo como tal, solicitan que les llegue el bono que les dan en estas fechas. Hay compromisos del gobernador de gestionar ante las autoridades federales para que mejoren sus condiciones, y le dieron el voto de confianza. Ahora falta que el mandatario haga lo propio.

El problema. Desde hace meses se encuentran los trabajos de rehabilitación del edificio del Centro de Salud en la sindicatura de El Valle, en el municipio de Mocorito, el cual se encuentra aún sin concluir; pero ahora el problema no es que no tengan edificio, sino que no tienen el personal médico que labore. El médico municipal Aurelio Zazueta indicó que la inauguración no fue posible debido a la falta de personal, y a esto le suman la construcción inconclusa de la instalación. A decir del funcionario, el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Efrén Encinas, ya está enterado de la situación. Mientras tanto, los habitantes se encuentran sin atención médica, esperando a que les llegue una solución a esta lamentable situación.