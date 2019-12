Desesperación. A catorce días de celebrar la Navidad, en los campos pesqueros siguen esperanzados en recibir el «regalo» del Santa Claus del tercer piso del Palacio de Gobierno, quien se comprometió con ellos a pagarles todos los adeudos que tiene de los programa de inspección y vigilancia, así como de artes de pesca, que asciende a seis millones de pesos, y que esperan salir de este pendiente antes de Noche Buena, para disfrutar de las fiestas navideñas con tranquilidad y felicidad. La semana pasada se quedaron con las ganas de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel acudiera a un campo pesquero para iniciar la entrega de motores y pangas para recordarle el adeudo que tiene con ellos, pero decidieron hacerlo en la presa Sanalona. Entre los pescadores se preguntan si Quirino Ordaz va a cumplir o no.

Hasta la cocina. La síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, ahora sí que se fue hasta la Ciudad de México. Ayer acudió al Senado de la República para solicitar que se cumpla con la resolución del Tribunal Electoral de Sinaloa, una vez que denunció al presidente municipal Billy Chapman por violencia política de género y acoso laboral. Las comisiones unidas para la igualdad de género, de Gobernación y de estudios legislativos la escucharon. Unos senadores estaban sorprendidos; otros se veían medio asustados. Llamó la atención que puso «tocando puertas». El miedo —dice— aún no se le quita, como lo denunció después de que el Teesin emitiera la resolución del juicio para la protección de sus derechos políticos bajo el expediente TESIN-JDP-21/2019. Sigue temiendo por su vida, la de su familia y sus colaboradores... ¿Ahora sí la escucharán el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Quirino Ordaz Coppel? Ya se verá.

Solo promesas. En el sur del estado hay una inconformidad por la lentitud con la que actúa el Gobierno del Estado para asistir a las familias afectadas por las lluvias. Hace ya un año y dos meses que el huracán Willa afectó a más de 30 mil personas en Rosario y Escuinapa, y aún es fecha que los apoyos del estado no han fluido de manera completa. La situación fue referida por la diputada local Graciela Domínguez Nava. Explicó que el Congreso del Estado autorizó 10 millones de pesos para atender las necesidades de los damnificados con el acuerdo de que el Gobierno del Estado aportaría una cifra similar. Los recursos no se han ejercido porque a la Administración que encabeza Quirino Ordaz Coppel no ha entregado lo correspondiente. En tanto, quienes más padecen son las familias más desprotegidas.

El poder. Alejandro Pimentel Medina ayer fue reelecto por quinta vez como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, quien, a su ver, goza de la simpatía de la mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento, y eso lo impulsó a buscar nuevamente la dirigencia. El problema en este tema es que en cinco periodos no ha habido ningún candidato fuerte que busque derribarlo, así como todo indica no lo logró la propia alcaldesa Aurelia Leal López, dándolo de baja de la nómina de Gobierno. De esta manera podrían continuar ignorándolos en el Gobierno municipal, pues dicen que es la alcaldesa quien no quiere ningún trato con él, y lo que se esperaría es que a los trabajadores no les repercuta en las prestaciones que por ley les corresponden.

La petición. Desde hace unos días, los ciudadanos han venido haciendo las preguntas a la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, de qué estaba pasando con las obras que se estaban deteniendo, como la pavimentación de algunas calles, debido a que de la noche a la mañana los trabajadores abandonaron las obras sin concluirlas, por lo que la presidenta buscó la respuesta ante la Secretaría de Obras Públicas, en donde se reconoció que se detuvo el trabajo por la falta de la llegada de la participación federal y que se encontraban a la espera. Debido a este incumplimiento, no se concretarán en el tiempo que se esperaba. Ante esto, Aglaeé Montoya ha venido pidiendo paciencia y comprensión, afirmando que esas obras quedarán concluidas.