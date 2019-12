Llamado. No todos los integrantes del Ayuntamiento de Culiacán traen una actitud ofensiva e intolerante como el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro y algunos de sus funcionarios. En la sesión ordinaria de la sesión de cabildo de ayer, los regidores de todos los partidos políticos y la síndica procuradora dieron una disculpa pública a los medios de comunicación a nombre del Gobierno municipal por los malos tratos y la campaña de odio que han recibido de Estrada Ferreiro, a quien le hicieron un llamado a la tolerancia y a que rinda un informe de los avances que han tenido las direcciones de la comuna. En respuesta, Jesús Estrada dedicó veinte minutos para quejarse de las críticas que recibe en los medios de comunicación, y dijo que él responde con agresiones a las agresiones en su contra; es decir, no tiene intención de cambiar. El alcalde sigue sin entender que desde hace un año es la autoridad en Culiacán, no un abogado golpeador al sistema.

Duro. Al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, le llovió en su milpita ayer en el Congreso del Estado, en donde los diputados de todas las fracciones reprobaron su actitud de no acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que lo encontró responsable de la violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. La que abrió fuego fue la diputada local morenista Beatriz Adriana Zárate, que lamentó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez, no le haya dado el apoyo cuando se lo solicitó Valenzuela Benites. El desfile de oradores incluyó a la diputada local de ese mismo partido Cecilia Covarrubias, que exigió al alcalde cumplir con la sentencia; lo mismo la priista Gloria Himelda y la panista Roxana Rubio. El que de plano dijo que era una pena y una vergüenza que Ahome tuviera un presidente municipal como Guillermo «Billy» Chapman fue el diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro. Sin embargo, algunos aseguran que los diputados no se deben quedar en ese nivel, sino retomar la sentencia del TEES e instaurarle el juicio político a Chapman.

Llamado de auxilio. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, al parecer se ha quedado sin estrategia para enfrentar la orden de los tribunales para que pague a la empresa Nafta una indemnización de 140 millones de pesos por la clausura irregular de un proyecto de gasolinera cerca del malecón. Ahora, el caso, que pone en riesgo las finanzas municipales, será endosado al Congreso del Estado, pues el alcalde ha pedido ayuda de la legislatura para enfrentar este litigio ya perdido. El caso se perdió por un mal seguimiento de los despachos contratados por Administraciones anteriores, y ahora el Gobierno morenista no sabe qué hacer.

¿Será su fin? Y ahora que la diputada local guasavense Flora Miranda Leal hizo oficial su renuncia a Morena, después de hacer el anuncio semanas atrás, quedan muchas dudas en el aire. Una cosa es clara: ya no estaba cómoda con esa bancada. Sin embargo, es extraño que después de ser una de las diputadas más participativas y con cercanía y simpatía con Graciela Domínguez, las cosas se hayan tornado de este modo. Se sabe que Miranda Leal había expresado que tenía ambiciones para seguir haciendo carrera en la política y supuestamente buscaría la alcaldía de Guasave, y con tanta participación y reflectores en el Congreso local, se le veía brillo; sin embargo, luego de esta decisión, quién sabe si se mantenga o le alcance para seguir con ese objetivo.

En la defensa. Al interior del SNTE 53 en Sinaloa existe miedo de perder la hegemonía que prevalece en el Sindicato, ante el surgimiento de un grupo que se le ha calificado como «detractor», y que busca en el próximo proceso de elección romper con la línea de dirigencia impuesta —a decir de ellos— por el profesor Daniel Amador y Silvino Zavala. Este último ha venido haciendo recorridos por todos los sectores impulsando la unidad y el fortalecimiento del grupo, mostrando los avances logrados a favor de la educación y de sus maestros, lo que revela que busca un acercamiento con los maestros, que en cierta medida se han visto afectados, el número en contra los pudiera llevar a perder esa hegemonía.