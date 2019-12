Tercer Piso

Exposición. Tras las menciones públicas que ha hecho en los últimos días el gobernador Quirino Ordaz Coppel sobre su trabajo, dicen que el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Sinaloa, Melchor Angulo Castro, salió ayer alentado de Los Mochis con destino a Acapulco, Guerrero, para participar en la junta nacional de directores de la institución. Se habla de que Angulo Castro lleva el morral cargado, ya que a lo que le han dado vuelo, como su exposición de la carrera de drones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se suma el hecho de que Luis Saúl Sánchez González, estudiante del Conalep plantel 1 de Mazatlán, obtuvo la medalla ICA por excelencia académica en el concurso nacional de la presea Bernardo Quintana Arrioja, de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Trascendió que, en la junta hoy con sus homólogos, Angulo Castro expondrá el programa Siembra Conalep, un proyecto para producir tilapia, que podrían adoptarlo en los otros planteles, como lo de la carrera de drones. Y sus allegados aseguran que van por más. ¿Será?

Alto al maltrato animal. En letra muerta está convertida en Sinaloa la Ley de Protección Animal: si un animal es maltratado o está malherido, no hay nadie que vaya a su auxilio. En el 911 contestan que no tienen el servicio de mandar una patrulla a investigar. Si el animal es visto por agentes de Tránsito o municipales, es dejado a su suerte. En la actualidad, es hora de que la Fiscalía y las autoridades municipales traten este tema con seriedad y respeto. En las calles hay gente que daña a los animales por el placer de hacerlo; pero estos inhumanos, cuando ya no les dé satisfacción maltratar animales, pueden llegar a causar daños a personas, por eso es importante sancionarlos.

Guillotina. Con los reajustes presupuestales, con lo que se espera que lleguen menos participaciones a los municipios, las autoridades en la región del Évora ya se encuentran haciendo análisis de funciones y resultados que han venido arrojando los funcionarios de todos los niveles. Aglaeé Montoya dijo que será en la nómina donde empiecen esos ajustes, pero no ha dicho cuándo; sin embargo, el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz López, ya trae bajo el brazo la lista de empleados de confianza del Ayuntamiento que recibirán las gracias en la última quincena del año. Aunque no se sabe la cantidad de cuántos pasarán a la guillotina en la nómina, será un buen recurso el que se ahorrará el municipio.

Viaje a España. Al iniciar enero, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, empezará a preparar maletas para ir a España. El munícipe pretende acompañar a los integrantes de la Banda El Recodo a uno de los tianguis turísticos más grandes del mundo. El propósito es dar a conocer a Mazatlán y lograr un puente aéreo con ese país que atraiga grupos de visitantes. El gran evento es del 22 al 26 de enero del próximo año.

Prendiendo veladoras. Dicen que muchos alcaldes, entre ellos la de Guasave, Aurelia Leal, y su tesorero, Joel Quintero, andan encendiendo veladoras en espera de que se les haga el milagrito de obtener para antes del día 20 el recurso que el gobernador Quirino Ordaz Coppel comprometió para que puedan pagar aguinaldo a los trabajadores. Tendría que ser en el transcurso de esta semana cuando se den noticias al respecto, pero con el genio que dicen se carga el tesorero, a ver si alguien se anima a preguntarle algo, pues a los reporteros que le cuestionaban este tema hace unos días les dijo que esas dudas apenas en el Gobierno del Estado se las podían resolver.