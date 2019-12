Presupuesto. Sin haber llegado a los acuerdos para las reasignaciones presupuestales, la Comisión de Hacienda avanza en el dictamen de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, mismo que se espera sea presentado en la sesión ordinaria del jueves para darle primera lectura; y se convocará para el viernes para una sesión extraordinaria para discutir y votar el documento. La bancada de Morena tiene muchas peticiones de grupos sociales, y a pesar de haberse reunido para elaborar el proyecto, estas no fueron incluidas; por eso buscan la manera de hacer ajustes, y uno de los puntos a donde están volteando es al presupuesto para promoción y difusión del Ejecutivo del estado, que ha sido considerado por los morenistas como un gasto excesivo e innecesario. Es imposible atender todas las peticiones, porque los recursos no alcanzan.

Ni así. Ni porque el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha tenido que salir a apostarle y ponerle dinero a Ahome para que se rehabiliten los socavones se ve que se avance. Ayer, al poner en marcha el programa Muévete Chilo, el servicio de bicicletas públicas, el mandatario sinaloense ofreció otros 29 millones de pesos, aunado a lo que ya ha aportado a fin de hacerle frente a este tema, que ha sido el más criticado por los mochitenses, porque la ciudad está llena de baches y socavones. Quirino Ordaz explicó que el daño que han tenido muchos automóviles y la molestia de mucha gente por la afectación provocó que Gobierno del Estado decidiera apoyar y entrarle con todo para respaldar el problema de los socavones. ¡Ahí le hablan, Billy Chapman!

Que los presenten. Desde su nombramiento el 21 de noviembre de este año, el vicefiscal de Justicia en la zona sur, José Francisco López Leal, se ha mantenido en un ostracismo que ya ha generado críticas por parte del secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura. El funcionario municipal se ha mostrado inconforme, pues el vicefiscal no ha tenido aún reuniones con las autoridades municipales, al grado de que Flores Segura asegura que no lo conoce. La situación no es para menos polémica, pues resulta preocupante la descoordinación entre dos funcionarios principales de Mazatlán.

Mala inversión. «No he bajado nada, así póngale», respondió Rodolfo René Leyva Hashimoto al ser cuestionado sobre los avances y los frutos que ha rendido su gestión. Esto porque resulta que el exfuncionario en la Administración de Jesús Burgos Pinto ha sido presumido como una contratación valiosa para gestionar obras en la Ciudad de México para el Gobierno de Aurelia Leal. En repetidas ocasiones la alcaldesa ha dicho que él está percibiendo un sueldo para ayudar con esta gestión; sin embargo, tal vez debería replantearse qué tan fructífero ha sido su desempeño, pues el propio Leyva Hashimoto reconoce que no ha conseguido nada. Dicen que por su trabajo percibe un sueldo de 23 mil pesos mensuales, algo nada insignificante para tan pobre labor del citado funcionario.

La confusión. El problema de las tierras en el ejido La Ilama está sonando a nivel nacional, y todo mundo le ruega a Dios para que las cosas no pasen a mayores; más ahora, que ya se empezaron a sembrar a la fuerza, tope lo que tope. Pero el caso llegó a oídos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera, en donde se expuso el tema y se explicó que el grupo Los Mayos era el que estaba ocasionando el problema, incluso se dijo que se maltrataba a las mujeres, y esto llamó la atención de López Obrador, quien interpretó que, al referirse al grupo de Los Mayos, era en torno al del conocido narcotraficante el Mayo Zambada, por tal motivo ordenó que de manera inmediata llegaran a Angostura los elementos de la Guardia Nacional, pero estos, al comprobar que no se trataba del Mayo Zambada, sino de otro grupo denominado Los Mayos, y que el conflicto no era de su jurisdicción, así como llegaron, se retiraron, dejándole todo el paquete a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien está sentada en un barril lleno de pólvora.