Feminicidios. En los últimos tres años, los feminicidios y los homicidios dolosos de mujeres han estado imparables en Sinaloa, con todo y la alerta de género que fue declarada por la Secretaría de Gobernación el 31 de marzo del 2017, que de nada ha servido, y más por la frivolidad con la que trabajan y los pocos resultados que han tenido las instituciones encargadas de proteger a las mujeres; en especial el Instituto Sinaloense de las Mujeres, que parece un elefante blanco por la inacción que ha tenido desde la llegada de Reyna Araceli Tirado Gálvez, y que el gobernador Quirino Ordaz Coppel defiende y mantiene en el cargo a capa y espada, pese a que ha demostrado de sobra que no funciona. Pero tampoco han funcionado otros entes públicos, como el Cepavif, que acaba de cambiar de titular; el Centro de Justicia para Mujeres y el Sipinna, que de todos es el que más se ve capacitando. Mientras no haya servidores públicos comprometidos con sus trabajos y dispuestos a hacer que funcione la alerta de género, los fracasos continuarán; y a esto hay que agregar la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado, que prácticamente no busca a las personas desaparecidas, y únicamente se dedica a difundir las alertas Ámber, que, en el caso de Mariana, fracasó.

Que siempre sí. A pesar de que los abogados convencieron al alcalde Billy Chapman de meter un recurso para no cumplir con la resolución TESIN-JDP-21/2019, emitida el 2 de diciembre por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en la que argumentó violencia política en razón de género y acoso laboral, dicen que alguien lo presionó y lo tuvo que hacer en el límite del plazo. Ayer llegó a los involucrados la invitación a la sesión extraordinaria de cabildo con un solo punto en el orden del día: dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Ahora falta ver si cumplirán los puntos que mandata la resolución, como regresarle la clave de Hacienda y empleados despedidos, además de dejarla trabajar tanto el presidente municipal, como el secretario del Ayuntamiento, la tesorera municipal, el director de Administración, la directora de Desarrollo Urbano y demás autoridades del Ayuntamiento. Ya se verá.

Aclarando. La recomendación extendida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que los alcaldes de Culiacán y Mazatlán, José Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, pidan disculpas a los representantes de los medios de comunicación parece haber surtido efecto. En el caso de Mazatlán, el munícipe morenista advirtió que no necesita pedir perdón, pues «el problema no es con el periodismo, sino con los dueños de algunos medios de comunicación». El munícipe refiere que al menos decidirá aclarar las cosas.

¿Estrategia? La diputada local por Guasave, Flora Isela Miranda Leal, acaparó los reflectores ayer al anunciar que renunciaba a sus 154 mil pesos de aguinaldo al considerar que esta es una suma ostentosa y que no concuerda con la economía de los sinaloenses, a quienes se les ofende con dicha determinación. Se desconoce si su actitud se deba a la inconformidad que trae contra la bancada de Morena, pues hay que recordar que hace unas semanas decidió renunciar a dicha fracción después de algunas diferencias que tuvo con sus compañeros y luego de que se le iniciara una investigación por haber votado en contra del matrimonio igualitario. No conforme con renunciar a la nada despreciable cifra, la diputada subió a tribuna e invitó a sus compañeros a hacer lo mismo y destinarlo todo a una noble causa.

Que se tranquilice. Se corre el rumor de que ya ha habido gente muy allegada a Liliana Cárdenas Valenzuela, exalcaldesa de Salvador Alvarado, que le ha hecho ver que ya tuvo su tiempo y oportunidad al dirigir la Administración municipal de Salvador Alvarado, que hay tiempos de recibir y de mantenerse al margen, por lo que le pidieron que se tranquilice con su deseo de volver a ser presidenta municipal. Pero se dice también que sus deseos se los giraron hacia una de las diputaciones, y pudiera ser que sus intereses se hayan cambiado a ser diputada federal. Sin embargo, este interés levantó ámpula entre miembros de sus grupos más allegados, quienes ya alistaban sus intereses, y cuando Liliana les llegó que quería volver a ser, la situación se tensó tanto que dicen que hay cierta rispidez en su relación con los suspirantes a alguna candidatura, y más a la alcaldía.