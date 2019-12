Pendientes. El sector primario en Sinaloa ha sido muy golpeado este año por la falta de apoyos del Gobierno federal, y para el próximo año el panorama luce mucho más adverso por los recortes presupuestales federales. Unos de los más afectados son los pescadores, que son el sector más marginado, y aunque tuvieron un buen inicio de la temporada camaronera, las capturas han venido cayendo. Este año recibieron el respaldo del Gobierno del Estado, que los apoyó con el Programa de Inspección y Vigilancia, artes de pesca, empleo temporal y motores marinos, lo que fue un respiro para ellos, pero los retrasos en los pagos de estos apoyos les ha venido complicando la vida, porque les adeudan seis millones de pesos, que para ellos representa llevar el sustento a sus familias en esta época navideña y cerrar sin deudas con los proveedores. Todavía tienen confianza en que el gobernador Quirino Ordaz Coppel cumplirá con su palabra y les pagará lo más pronto posible, porque mañana salen de vacaciones en el Gobierno del Estado, y temen que ya no les cumplan este año.

Simulación. Sufriendo por hacerlo con su acérrima rival política, el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, le ofreció una disculpa pública a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que lo encontró culpable de ejercerle violencia política en razón de género y acoso laboral. Esa era una de las sanciones que se le impuso y que se resistía a cumplir, pero Valenzuela Benites le ganó la batalla, porque logró acorralarlo con su activismo que emprendió en los últimos días. Sin embargo, muchos coinciden en que esa disculpa pública en la sesión extraordinaria de cabildo es de dientes para afuera. Para empezar, Chapman no retiró el recurso de revisión que interpuso ante la Sala Regional del Tribunal Electoral. Su intención es echar abajo la sentencia. Conocida su soberbia y su carácter rencoroso, algunos estiman que las agresiones van a seguir contra Valenzuela Benites, pero con más sutileza. Incluso, la sentencia la cumplió porque no le quedó de otra; pero sus funcionarios no, ya que el alcalde leyó un documento hablando por ellos, lo que no está en la sentencia. Para que fuera menos el impacto de su humillación, Chapman tuvo porra acarreada.

De dientes pa’fuera. Dime de qué presumes, y te diré de qué careces, reza el viejo refrán. Y eso bien se pudiera aplicar al caso del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. El presidente municipal morenista presumía el lunes de la buena relación que tiene con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán y de lo mucho que estima al líder de este, Jesús Osuna Lamarque. Todo para argumentar la casi nula posibilidad de que hoy estalle la huelga. Sin embargo, hasta anoche, la posibilidad de un paro en el Ayuntamiento era latente, pues no había ningún acuerdo entre ambas partes.

Agarrones. Aunque es evidente que la relación entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave y la Administración de Aurelia Leal no son nada buenas, al parecer la situación, lejos de mejorar, se complica. Por parte de Alejandro Pimentel Medina, el recién reelecto líder sindical, se han dado varios posicionamientos en su cuenta personal de Facebook, y el más reciente zipizape se suscitó hace unos días, cuando Pimentel Medina compartió una nota informativa en la que se informa sobre el aumento al salario mínimo. Ni tarda ni perezosa, la regidora Martha Dagnino, quien es muy cercana a la alcaldesa, le pidió que leyera bien la nota, ya que en esta se especificaba que el incremento salarial era únicamente para quienes ganan el mínimo, condición en la que no están los trabajadores del Sindicato. Esto bastó para que se armara la buena en cuestión de dimes y diretes, pues salió a colación el hecho de que no se ha cumplido con el contrato colectivo de trabajo que tiene el Ayuntamiento con el Stashag.

A rezar. El alcalde mocoritense Guillermo Galindo Castro se comprometió a pagar el día de hoy los aguinaldos a los empleados de confianza; sin embargo, días atrás, el tesorero Jaime Angulo había señalado que el panorama estaba difícil, pero no perdían la fe en que todo saldría bien. Lo cierto es que nadie tiene la certeza de los resultados que se obtendrán hasta el día de hoy. Todo el año se habían estado preparando para este momento, y cuando por fin llega, deben pedir ayuda al Gobierno estatal para saldar sus cuentas con los empleados. No cabe duda de que los empleados son los únicos que pagan las consecuencias, sin deberla ni temerla.